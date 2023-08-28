Полный гид по витамину В2: польза, вред и как понять, что вам его не хватает

Это объясняют тем, что за счет активности рибофлавина в организме может поддерживаться нормальный уровень гомоцистеина — важной аминокислоты. Кроме того, он относится к составной части двух важных ферментов, которые регулируют рост и развитие структур клеток, обмен жиров и выработку энергии. Кроме того, В2 помогает строить новые ферменты, участвует в синтезе АТФ, топлива для клеток, и образовании новых эритроцитов. Таким образом, роль рибофлавина сложно переоценить.