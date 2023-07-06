«Много о нем сейчас говорят, и не зря, — признает доктор. — Большая часть населения нашей страны находится в дефицитном состоянии по витамину D, а он выполняет множество функций в организме. Нет ни одной системы органов, в работе которой он бы не участвовал. В старшем возрасте витамин D в первую очередь важен тем, что участвует в усвоении кальция из ЖКТ и в кальциевом обмене, который уже начинает страдать при снижении функции яичников. Целевой уровень витамина D в организме — 50-60».