Есть люди, которые категорически против приема любых таблеток, микстур и даже базовых витаминов, а другие готовы закидывать в себя БАДы горстями, боясь приближения старости и проблем со здоровьем. Не правы и те и другие, истина где-то посередине. Врач-гинеколог объяснила, какие пять витаминов на самом деле будут не лишними для женщин 40+.
1. Омега-3
«Эти ненасыщенные жирные кислоты участвуют в липидном обмене, который нередко страдает в старшем возрасте. Так что омега-3 в том числе будет профилактикой атеросклероза, а еще она влияет на красоту кожи и волос, — объяснила в своем блоге врач Волкова. — Принимается курсами по 3 месяца (1-3 месяца перерыв) либо непрерывно по назначению врача».
2. Витамин D
«Много о нем сейчас говорят, и не зря, — признает доктор. — Большая часть населения нашей страны находится в дефицитном состоянии по витамину D, а он выполняет множество функций в организме. Нет ни одной системы органов, в работе которой он бы не участвовал. В старшем возрасте витамин D в первую очередь важен тем, что участвует в усвоении кальция из ЖКТ и в кальциевом обмене, который уже начинает страдать при снижении функции яичников. Целевой уровень витамина D в организме — 50-60».
3. Коллаген
«Синтез коллагена нарушается при снижении уровня эстрогенов в период менопаузы и позже, — говорит Екатерина Волкова. — А коллаген — это кожа, волосы, суставы. Постоянным приемом коллагена извне мы поможем быстрее произвести сборку молекул коллагена в организме».
4. Витамин С
«Прекрасный антиоксидант. Кроме того, он участвует в синтезе соединительной ткани (основа — коллаген). Принимается курсами 2-3 раза в год», — добавляет гинеколог.
5. Магний
«Плохой сон, раздражительность, вспыльчивость, судороги в ногах — все это может быть симптомами дефицита магния», — резюмирует Волкова.
По словам врача, остальные витаминные добавки надо выбирать строго индивидуально. Нуждаться в них могут далеко не все.
Мнение против
Ранее «Доктор Питер» публиковал выдержки из книги ученого Тима Спектора. Он уверен, что мы колоссально переоцениваем пользу витаминов и недооцениваем связанный с ними риск. «Все больше свидетельств, что они могут принести вред», — заявляет британский генетик. Один из его аргументов — тысячи пищевых добавок, которыми забиты полки аптек, не проверялись на безопасность и эффективность. Никто не выяснял даже, находится ли в пузырьке именно то, что написано на упаковке.
С мнением ученого согласен петербургский врач, семейный терапевт Борис Шеляпин.
Семейный врач
«Переизбыток ряда витаминов и микроэлементов может привести к сенсибилизации, — поясняет Борис Шеляпин. — Человек может реагировать на употребление добавок сыпями, покраснениями, зудом. Неоднократно в моей практике были случаи, когда отмена БАДов приводила к улучшению состояния кожи. Не принимайте ту кучу витаминов, что вы пьете, и вам станет лучше. Я своим пациентам БАДы не назначаю, сам не принимаю, детям своим не даю. Зачастую те эффекты, которые мы видим после употребления БАДов, — волосы стали виться, ногти перестали ломаться, настроение улучшилось — это, скорее, эффект плацебо.