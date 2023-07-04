«Есть риск кровотечений»: врач Красикова объяснила, кому нельзя пить добавки с омега-3

«Капсулы омега-3 обычно более удобны в применении, так как они предварительно дозированы и не требуют дополнительных измерений или смешивания, — считает врач-терапевт Алина Красикова. — Вы можете легко проглотить капсулу с водой, и это особенно удобно в путешествиях или на работе. Жидкая форма может требовать более тщательного измерения и смешивания с другой жидкостью, что не так удобно в повседневной жизни».