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«Есть риск кровотечений»: врач Красикова объяснила, кому нельзя пить добавки с омега-3

Если вы принимаете добавки с омега-3, задумайтесь: вы уверены, что все делаете правильно? Врач рассказала, когда полезные жирные кислоты могут разрушить здоровье.

4 июля 2023
омега-3
Источник:
iStockphoto

Все знают о пользе омега-3 жирных кислот, которые есть в рыбе и морепродуктах, льняном масле, грецких орехах. Многие решаются принимать целебную «омегу» даже в виде БАДов, ведь так необходимое вещество поступит в организм гарантированно.

«Доктор Питер» поговорил с врачом о том, в какой форме лучше выбирать добавки с омега-3, кому и когда они могут быть опасны и почему.

Алина Красикова
Медицина

Терапевт Цифровой клиники ВСК

Что лучше — капсулы или жидкая форма?

«Капсулы омега-3 обычно более удобны в применении, так как они предварительно дозированы и не требуют дополнительных измерений или смешивания, — считает врач-терапевт Алина Красикова. — Вы можете легко проглотить капсулу с водой, и это особенно удобно в путешествиях или на работе. Жидкая форма может требовать более тщательного измерения и смешивания с другой жидкостью, что не так удобно в повседневной жизни».

Кроме того, капсулы обычно предлагают широкий диапазон дозировок, это полезно для подбора оптимальной дозы в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.

«Жидкая форма добавок омега-3 более подвержена окислительному разложению и имеет более ограниченный срок годности, — добавляет врач. — Капсулы же обеспечивают лучшую сохранность и стабильность активных компонентов, защищая их от воздействия внешней среды, имеют более долгий срок годности».

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Плюсы омега-3 в жидкой форме

Есть те, кому трудно проглотить даже самую небольшую капсулу, тогда таким людям стоит выбирать омегу-3 в жидкой форме.

«Жидкая форма может быть более эффективной, если у человека есть проблемы с пищеварением или усвоением жиров, — объясняет Алина Красикова. — В этом случае омега-3 уже находится в предварительно расщепленной форме».

Как выбрать качественную добавку

«Два важных компонента — омега-3 жирные кислоты EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота), — говорит терапевт. — Обе они имеют свои уникальные преимущества для здоровья. EPA способствует уменьшению воспаления и поддержанию сердечно-сосудистого здоровья, а DHA играет важную роль в развитии мозга и здоровье нервной системы. Идеально, чтобы добавка содержала как EPA, так и DHA в достаточном количестве. Действительно качественный состав предполагает, что в капсуле содержится не менее 1000 мг концентрата рыбьего жира и не менее 50% EPH и DHA».

Без врача — нельзя

Перед началом приема добавок омега-3 рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские состояния или вы принимаете другие лекарства. Врач сможет рекомендовать вам наиболее подходящую форму и дозировку добавок, учитывая индивидуальные потребности.

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Кому противопоказаны добавки омега-3

  • Людям с пищевой аллергией или непереносимостью рыбы и морепродуктов следует избегать принятия добавок омега-3. В случае растительных источников омега-3, таких как льняное масло, также возможна аллергическая реакция. Важно обратить внимание на состав добавок и дополнительно проконсультироваться с лечащим врачом.

  • Людям, склонным к повышенному риску кровотечений, или тем, кто принимает препараты, влияющие на свертываемость крови (например, антикоагулянты), рекомендуется обсудить прием омега-3 с врачом. Это связано с тем, что омега-3 жирные кислоты могут иметь слабое антикоагулянтное действие и повышать время свертывания крови. Регулярное потребление больших доз омега-3 может усилить эффект препаратов, влияющих на свертываемость крови, и увеличить риск развития кровотечений.

  • Перед планируемой хирургической операцией или стоматологическим вмешательством важно сообщить своему врачу о приеме омега-3. Омега-3 имеет некоторое влияние на свертываемость крови, поэтому врач может рекомендовать временно прекратить прием перед операцией, чтобы снизить риск кровотечений.

  • Важно обсудить прием омега-3 с врачом во время беременности или грудного вскармливания. Омега-3 жирные кислоты важны для развития центральной нервной системы человека, однако дозировка и источник омега-3 могут быть рекомендованы только врачом.

Автор текста:Анна Майская
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