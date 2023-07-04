«Есть риск кровотечений»: врач Красикова объяснила, кому нельзя пить добавки с омега-3

Все знают о пользе омега-3 жирных кислот, которые есть в рыбе и морепродуктах, льняном масле, грецких орехах. Многие решаются принимать целебную «омегу» даже в виде БАДов, ведь так необходимое вещество поступит в организм гарантированно.
«Доктор Питер» поговорил с врачом о том, в какой форме лучше выбирать добавки с омега-3, кому и когда они могут быть опасны и почему.
Терапевт Цифровой клиники ВСК
Что лучше — капсулы или жидкая форма?
«Капсулы омега-3 обычно более удобны в применении, так как они предварительно дозированы и не требуют дополнительных измерений или смешивания, — считает врач-терапевт Алина Красикова. — Вы можете легко проглотить капсулу с водой, и это особенно удобно в путешествиях или на работе. Жидкая форма может требовать более тщательного измерения и смешивания с другой жидкостью, что не так удобно в повседневной жизни».
Кроме того, капсулы обычно предлагают широкий диапазон дозировок, это полезно для подбора оптимальной дозы в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.
«Жидкая форма добавок омега-3 более подвержена окислительному разложению и имеет более ограниченный срок годности, — добавляет врач. — Капсулы же обеспечивают лучшую сохранность и стабильность активных компонентов, защищая их от воздействия внешней среды, имеют более долгий срок годности».
Плюсы омега-3 в жидкой форме
Есть те, кому трудно проглотить даже самую небольшую капсулу, тогда таким людям стоит выбирать омегу-3 в жидкой форме.
«Жидкая форма может быть более эффективной, если у человека есть проблемы с пищеварением или усвоением жиров, — объясняет Алина Красикова. — В этом случае омега-3 уже находится в предварительно расщепленной форме».
Как выбрать качественную добавку
«Два важных компонента — омега-3 жирные кислоты EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота), — говорит терапевт. — Обе они имеют свои уникальные преимущества для здоровья. EPA способствует уменьшению воспаления и поддержанию сердечно-сосудистого здоровья, а DHA играет важную роль в развитии мозга и здоровье нервной системы. Идеально, чтобы добавка содержала как EPA, так и DHA в достаточном количестве. Действительно качественный состав предполагает, что в капсуле содержится не менее 1000 мг концентрата рыбьего жира и не менее 50% EPH и DHA».
Без врача — нельзя
Перед началом приема добавок омега-3 рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть какие-либо медицинские состояния или вы принимаете другие лекарства. Врач сможет рекомендовать вам наиболее подходящую форму и дозировку добавок, учитывая индивидуальные потребности.
Кому противопоказаны добавки омега-3
Людям с пищевой аллергией или непереносимостью рыбы и морепродуктов следует избегать принятия добавок омега-3. В случае растительных источников омега-3, таких как льняное масло, также возможна аллергическая реакция. Важно обратить внимание на состав добавок и дополнительно проконсультироваться с лечащим врачом.
Людям, склонным к повышенному риску кровотечений, или тем, кто принимает препараты, влияющие на свертываемость крови (например, антикоагулянты), рекомендуется обсудить прием омега-3 с врачом. Это связано с тем, что омега-3 жирные кислоты могут иметь слабое антикоагулянтное действие и повышать время свертывания крови. Регулярное потребление больших доз омега-3 может усилить эффект препаратов, влияющих на свертываемость крови, и увеличить риск развития кровотечений.
Перед планируемой хирургической операцией или стоматологическим вмешательством важно сообщить своему врачу о приеме омега-3. Омега-3 имеет некоторое влияние на свертываемость крови, поэтому врач может рекомендовать временно прекратить прием перед операцией, чтобы снизить риск кровотечений.
Важно обсудить прием омега-3 с врачом во время беременности или грудного вскармливания. Омега-3 жирные кислоты важны для развития центральной нервной системы человека, однако дозировка и источник омега-3 могут быть рекомендованы только врачом.