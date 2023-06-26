Есть поменьше, отказаться от мяса и еще 3 привычки, которые могут разрушить щитовидную железу

Проблемы со щитовидной железой могут бить по разным системам организма: возможны проблемы с психикой, внешним видом, общим самочувствием.
Порой мы сами не замечаем, как своими же руками рушим здоровье. Эндокринолог Диляра Лебедева в своем
Врач-эндокринолог
Голодать или есть совсем мало
Одно из частых последствий заболеваний щитовидной железы и проблем с гормональным фоном — резкий набор веса. Похудеть при таком раскладе бывает особенно непросто. Из-за этого некоторые люди бросаются в крайности и решают практически отказаться от еды или время от времени мучить себя голодовками, чтобы уж точно похудеть. Однако врач предупреждает: есть как Дюймовочка или вовсе голодать — лучшее решение для тех, кто решил окончательно угробить здоровье.
Не думать о своих желаниях и мечтах
Наше эмоциональное состояние и уровень стресса напрямую влияют на наше самочувствие и состояние здоровья. Поэтому, если вы привыкли постоянно держать в себе эмоции и никак не прорабатывать негативные переживания, рано или поздно столкнетесь с печальными последствиями.
Ложиться спать как можно позже
Некоторые люди живут с девизом «Отосплюсь уже на кладбище». Однако как бы сильно вам ни хотелось пожертвовать сном ради любимого сериала или работы, помните: привычка регулярно поздно ложиться и мало спать может стать причиной серьезных проблем с гормональной системой.
Стать веганом
В последнее время часто можно встретить мнение о том, что отказ от мяса — здоровое и правильное решение. Однако важно помнить: дефицит белка может буквально доконать вашу щитовидную железу. Поэтому стоит лучше продумывать свой рацион питания.
Не принимать добавки и не следить за дефицитами
Низкий уровень железа, йода, цинка, селена и магния рано или поздно приведет к больной щитовидной железе и массе проблем со здоровьем.
Но как понять, что щитовидная железа уже не в порядке и вам нужна помощь специалиста? ЗДЕСЬ можно узнать о самых распространенных симптомах.