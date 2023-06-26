Есть поменьше, отказаться от мяса и еще 3 привычки, которые могут разрушить щитовидную железу

Одно из частых последствий заболеваний щитовидной железы и проблем с гормональным фоном — резкий набор веса. Похудеть при таком раскладе бывает особенно непросто. Из-за этого некоторые люди бросаются в крайности и решают практически отказаться от еды или время от времени мучить себя голодовками, чтобы уж точно похудеть. Однако врач предупреждает: есть как Дюймовочка или вовсе голодать — лучшее решение для тех, кто решил окончательно угробить здоровье.