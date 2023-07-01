8 простых советов, которые помогут не набрать лишний вес после 40 лет

Очень трудно убрать из своей жизни все праздничные обеды и походы в кафе и ресторан. Да и не стоит этого делать. Просто постарайтесь выбирать более сбалансированные варианты блюд. Голодать и ограничивать себя в еде бессмысленно, все равно в итоге есть риск сорваться и переесть.