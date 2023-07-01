8 простых советов, которые помогут не набрать лишний вес после 40 лет

Как правило, с возрастом становится все сложнее поддерживать вес. Метаболизм замедляется, и порой лишние килограммы появляются даже у тех, кто всю жизнь был худым без особых усилий.
Что можно сделать, чтобы не потолстеть после 40 лет? Гинеколог Екатерина Волкова в своем
Обратите внимание на углеводы
Есть мнение, что худеющим нужно либо полностью отказаться, либо снизить количество углеводов. Однако на самом деле «медленные» углеводы очень нужны нашему организму в первой половине дня. Волкова советует включать их по 70-80 грамм в готовом виде на прием пищи.
Не отказывайтесь от жиров
Правильные жиры тоже очень важны для здорового рациона. Они дают энергию и строительный материал, в том числе и для женских половых гормонов.
Режим питания
Волкова советует приучить себя есть не меньше трех раз в день. Вопреки распространенному стереотипу, можно смело ужинать после 6 часов. Главное — по возможности устраивать последний прием пищи не позднее чем за 2 часа до сна.
Добавьте движения в жизнь
И для здоровья, и для красивой фигуры важно добавить в свою жизнь больше физической активности. Речь не только о спорте: старайтесь чаще гулять, танцевать, работать в огороде, заниматься сексом.
Не избегайте застолий
Очень трудно убрать из своей жизни все праздничные обеды и походы в кафе и ресторан. Да и не стоит этого делать. Просто постарайтесь выбирать более сбалансированные варианты блюд. Голодать и ограничивать себя в еде бессмысленно, все равно в итоге есть риск сорваться и переесть.
Не убирайте сладкое из жизни полностью
Если вы всю жизнь были сладкоежкой, а теперь решите резко отказаться от любых конфет и шоколадок — скорей всего, все закончится обычным «зажором». Поэтому лучше не прибегать к радикальным мерам и просто изменить свой подход к питанию. Старайтесь заменять булочки на сезонные фрукты и ягоды.
Пейте больше воды
Достаточное количество воды каждый день — залог комфортного пищеварения и здоровья. А вот от сладких газировок лучше отказаться.
Живите!
Не стоит делать из похудения культ. Не думайте, что если вы поправитесь на пару граммов, то все пропало и что весь смысл жизнь состоит только в поддержании веса. Живите здесь и сейчас, путешествуйте, любите, наслаждайтесь едой, общением с друзьями и близкими.