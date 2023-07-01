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8 простых советов, которые помогут не набрать лишний вес после 40 лет

В любом возрасте можно сохранить фигуру, если внести в свой образ жизни несколько важных изменений. Узнайте, какие привычки помогут не толстеть и оставаться при этом здоровым и бодрым.

1 июля 20235
Как похудеть после 50 лет
Источник:
iStockphoto

Как правило, с возрастом становится все сложнее поддерживать вес. Метаболизм замедляется, и порой лишние килограммы появляются даже у тех, кто всю жизнь был худым без особых усилий.

Что можно сделать, чтобы не потолстеть после 40 лет? Гинеколог Екатерина Волкова в своем телеграм-канале перечислила несколько простых советов, которые помогут сохранить фигуру в любом возрасте.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

Обратите внимание на углеводы

Есть мнение, что худеющим нужно либо полностью отказаться, либо снизить количество углеводов. Однако на самом деле «медленные» углеводы очень нужны нашему организму в первой половине дня. Волкова советует включать их по 70-80 грамм в готовом виде на прием пищи.

Не отказывайтесь от жиров

Правильные жиры тоже очень важны для здорового рациона. Они дают энергию и строительный материал, в том числе и для женских половых гормонов.

Режим питания

Волкова советует приучить себя есть не меньше трех раз в день. Вопреки распространенному стереотипу, можно смело ужинать после 6 часов. Главное — по возможности устраивать последний прием пищи не позднее чем за 2 часа до сна.

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Добавьте движения в жизнь

И для здоровья, и для красивой фигуры важно добавить в свою жизнь больше физической активности. Речь не только о спорте: старайтесь чаще гулять, танцевать, работать в огороде, заниматься сексом.

Не избегайте застолий

Очень трудно убрать из своей жизни все праздничные обеды и походы в кафе и ресторан. Да и не стоит этого делать. Просто постарайтесь выбирать более сбалансированные варианты блюд. Голодать и ограничивать себя в еде бессмысленно, все равно в итоге есть риск сорваться и переесть.

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Не убирайте сладкое из жизни полностью

Если вы всю жизнь были сладкоежкой, а теперь решите резко отказаться от любых конфет и шоколадок — скорей всего, все закончится обычным «зажором». Поэтому лучше не прибегать к радикальным мерам и просто изменить свой подход к питанию. Старайтесь заменять булочки на сезонные фрукты и ягоды.

Пейте больше воды

Достаточное количество воды каждый день — залог комфортного пищеварения и здоровья. А вот от сладких газировок лучше отказаться.

Живите!

Не стоит делать из похудения культ. Не думайте, что если вы поправитесь на пару граммов, то все пропало и что весь смысл жизнь состоит только в поддержании веса. Живите здесь и сейчас, путешествуйте, любите, наслаждайтесь едой, общением с друзьями и близкими.

Автор текста:Дарья Гапионок
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