Генетики выяснили, к дефициту каких витаминов склонны россияне

Специалисты медико-генетического центра Genotek решили узнать, каких витаминов не хватает россиянам из-за генетических предрасположенностей. В свое исследование они включили 60 тысяч жителей разных регионов страны — все это на базе обезличенных данных компании.
Так, оказалось, что острее всего россияне испытывают дефицит витамина D: генетически предрасположен к низкому уровню «солнечного» витамина примерно каждый пятый. Далее идет дефицит витаминов:
B6;
B9 (фолиевая кислота);
B12.
Как объясняют исследователи, даже небольшие изменения генов, которые отвечают за кодирование важных белков и усвоение витаминов, могут приводить к тому, что витамин в целом будет поступать в организм в достаточном количестве, но клетки в итоге получат его слишком мало. И за это отвечает неправильная работа белков, превращающих неактивную форму витамина в активную.
«Например, недостаток витамина D связан с вариантами трех генов: DHCR7, GC и CYP2R1. При наличии неблагоприятных вариантов этих генов в 2-2,5 раза повышается вероятность развития дефицита витамина D, чем у людей с благоприятными вариантами. За недостаток витамина В9 ответственен ген MTHFR, а витамина А — ген TTR. Зная о предрасположенности к дефициту конкретного витамина, можно скорректировать свой рацион питания», — добавляют генетики.
Эксперты напомнили, что помимо генетических особенностей на недостаток витаминов у того или иного человека влияют многие другие факторы. Среди них:
рацион с низким содержанием питательных веществ;
заболевания органов ЖКТ;
диеты;
стресс;
условия жизни;
климат.