Генетики выяснили, к дефициту каких витаминов склонны россияне

Как объясняют исследователи, даже небольшие изменения генов, которые отвечают за кодирование важных белков и усвоение витаминов, могут приводить к тому, что витамин в целом будет поступать в организм в достаточном количестве, но клетки в итоге получат его слишком мало. И за это отвечает неправильная работа белков, превращающих неактивную форму витамина в активную.