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Генетики выяснили, к дефициту каких витаминов склонны россияне

По словам ученых, генетика напрямую влияет на дефицит витаминов и их усвояемость. Из-за этого какой-то витамин может поступать в организм в достаточном количестве, но не доходить до клеток.

10 июня 2023
Генетики выяснили, к дефициту каких витаминов склонны россияне
Источник:
iStockphoto

Специалисты медико-генетического центра Genotek решили узнать, каких витаминов не хватает россиянам из-за генетических предрасположенностей. В свое исследование они включили 60 тысяч жителей разных регионов страны — все это на базе обезличенных данных компании.

Так, оказалось, что острее всего россияне испытывают дефицит витамина D: генетически предрасположен к низкому уровню «солнечного» витамина примерно каждый пятый. Далее идет дефицит витаминов:

  • B6;

  • B9 (фолиевая кислота);

  • B12.

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Как объясняют исследователи, даже небольшие изменения генов, которые отвечают за кодирование важных белков и усвоение витаминов, могут приводить к тому, что витамин в целом будет поступать в организм в достаточном количестве, но клетки в итоге получат его слишком мало. И за это отвечает неправильная работа белков, превращающих неактивную форму витамина в активную.

«Например, недостаток витамина D связан с вариантами трех генов: DHCR7, GC и CYP2R1. При наличии неблагоприятных вариантов этих генов в 2-2,5 раза повышается вероятность развития дефицита витамина D, чем у людей с благоприятными вариантами. За недостаток витамина В9 ответственен ген MTHFR, а витамина А — ген TTR. Зная о предрасположенности к дефициту конкретного витамина, можно скорректировать свой рацион питания», — добавляют генетики. 

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Эксперты напомнили, что помимо генетических особенностей на недостаток витаминов у того или иного человека влияют многие другие факторы. Среди них:

  • рацион с низким содержанием питательных веществ;

  • заболевания органов ЖКТ;

  • диеты;

  • стресс;

  • условия жизни;

  • климат.

Автор текста:Анастасия Романова
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