Ученые Университета Осаки обнаружили пряность, экстракт которой борется с раковыми клетками

Рак входит в число самых частых причин смерти по всему миру. И несмотря на все достижения современной медицины, полностью победить его у человечества еще не получилось.
Однако уже сейчас врачи и ученые многое знают о методах профилактики онкозаболеваний. Регулярно появляются и новые исследования на эту тему. Так, специалисты университета Осаки в Японии узнали: кенкур (сорт имбиря из Юго-Восточной Азии) имеет противораковые свойства. Информация об этом опубликована в издании
Признаки, что пора обратиться к онкологу:
резкое похудение без объективных причин;
необычные припухлости и шишки на теле;.
кашель, который не проходит в течение 3-4 недель;
любые изменения в размере, форме или цвете имеющихся родинок;
кровь в моче или кале;
проблемы с мочеиспусканием;
длительная изжога;
трудности с глотанием;
сильная ночная потливость.
Обычно кенкур используют в кулинарии для придания блюду яркого вкуса. Этот вид имбиря очень полезен для здоровья — борется с воспалением, снижает уровень холестерина в крови. А еще его иногда дают людям с расстройствами желудка. Но раньше никаких научных обоснований пользы этого вида имбиря для онкобольных не было.
Предыдущие исследования ЭМС уже показали его противораковый потенциал, поскольку он снижает экспрессию митохондриального транскрипционного фактора А (TFAM), связанного с размножением раковых клеток. Однако врачи не могли указать точный механизм, как именно ЭМС борется с опухолевыми клетками.
В рамках своей работы команда ученых продемонстрировала, как экстракт кенкура и его основной активный компонент, этил-п-метоксициннамат (ЭМС), подавляет рост раковых клеток.
Однако необходимы дальнейшие исследования, включая клинические испытания, чтобы установить влияние специи на больных раком.
Кстати
Уже ни для кого не секрет, насколько сильно наш рацион влияет на состояние здоровья. О том, какие продукты стоит убрать из своего меню, чтобы снизить риск развития рака, можно узнать ЗДЕСЬ.