Ученые Университета Осаки обнаружили пряность, экстракт которой борется с раковыми клетками

Обычно кенкур используют в кулинарии для придания блюду яркого вкуса. Этот вид имбиря очень полезен для здоровья — борется с воспалением, снижает уровень холестерина в крови. А еще его иногда дают людям с расстройствами желудка. Но раньше никаких научных обоснований пользы этого вида имбиря для онкобольных не было.