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Врач Волкова объяснила, что надо проверить в первую очередь, если болят суставы

Почему болят суставы? От правильного ответа на этот вопрос зависит успех лечения. Врач рассказала, что надо сделать в первую очередь, если вы столкнулись с такой проблемой.

14 августа 20231
суставы боль
Источник:
iStockophoto

Боль в суставах рук или ног может появиться абсолютно внезапно. Ощущение это максимально неприятное. Неудивительно, что в первую очередь человек пытается избавиться от боли — любым способом. Но разбираться надо с ее причиной.

Почему же болят суставы? О возможных причинах и необходимых обследованиях рассказывает врач.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

Две причины боли в суставах

  1. Дистрофически-дегенеративные изменения

    «Это костные разрастания на суставной поверхности кости, уменьшение количества суставной жидкости, истончение суставных хрящей. Эти изменения — прерогатива возрастного контингента, но могут встречаться и в молодом возрасте», — рассказала в своем блоге врач Екатерина Волкова.

  2. Воспалительные, аутоиммунные поражения суставов

«Чаще, но не всегда, они сопровождаются отеком суставов», — продолжает врач.

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Что проверять

  • Обязательно делаем рентгенографию пораженного сустава. В некоторых случаях — МРТ (если есть подозрение на повреждение связочного аппарата).

  • Сдаем кровь на АСЛО, РФ, СРБ — показатели, с помощью которых можно подтвердить или опровергнуть аутоиммунную и воспалительную природу болей.

«К особому виду аутоиммунного поражения также относится хламидийный артрит, поэтому при артрите с неясной причиной также стоит сдать либо кровь на антитела к хламидии, либо мазок ПЦР на хламидии», — поясняет Екатерина Волкова.

Эксперт отмечает, что если вас уже давно беспокоит боль в суставах, то обязательно надо сходить на прием к ревматологу — вне зависимости от причины. Этот врач подберет грамотную терапию.

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Не увлекайтесь обезболивающими

Исследователи ранее выяснили, что из-за приема обезболивающих боль может стать хронической, тогда справиться с ней будет практически невозможно. Все дело в том, что привычные медикаменты обладают противовоспалительным действием, которое не дает бороться с причиной боли.

«У тех, кто принимал противовоспалительный препарат для снятия боли, с большей вероятностью возникал рецидив боли спустя 2-10 лет, — объяснили исследователи в научном журнале Science Translational Medicine. — Правда, это касалось в большей степени диклофенака, подобного эффекта от приема парацетамола не наблюдалось». 

Автор текста:Анна Майская
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