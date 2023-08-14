Врач Волкова объяснила, что надо проверить в первую очередь, если болят суставы

Почему болят суставы? От правильного ответа на этот вопрос зависит успех лечения. Врач рассказала, что надо сделать в первую очередь, если вы столкнулись с такой проблемой.
14 августа 20231
Боль в суставах рук или ног может появиться абсолютно внезапно. Ощущение это максимально неприятное. Неудивительно, что в первую очередь человек пытается избавиться от боли — любым способом. Но разбираться надо с ее причиной.
Почему же болят суставы? О возможных причинах и необходимых обследованиях рассказывает врач.
«Это костные разрастания на суставной поверхности кости, уменьшение количества суставной жидкости, истончение суставных хрящей. Эти изменения — прерогатива возрастного контингента, но могут встречаться и в молодом возрасте», — рассказала в своем блоге врач Екатерина Волкова.
Воспалительные, аутоиммунные поражения суставов
«Чаще, но не всегда, они сопровождаются отеком суставов», — продолжает врач.
Обязательно делаем рентгенографию пораженного сустава. В некоторых случаях — МРТ (если есть подозрение на повреждение связочного аппарата).
Сдаем кровь на АСЛО, РФ, СРБ — показатели, с помощью которых можно подтвердить или опровергнуть аутоиммунную и воспалительную природу болей.
«К особому виду аутоиммунного поражения также относится хламидийный артрит, поэтому при артрите с неясной причиной также стоит сдать либо кровь на антитела к хламидии, либо мазок ПЦР на хламидии», — поясняет Екатерина Волкова.
Эксперт отмечает, что если вас уже давно беспокоит боль в суставах, то обязательно надо сходить на прием к ревматологу — вне зависимости от причины. Этот врач подберет грамотную терапию.
Исследователи ранее выяснили, что из-за приема обезболивающих боль может стать хронической, тогда справиться с ней будет практически невозможно. Все дело в том, что привычные медикаменты обладают противовоспалительным действием, которое не дает бороться с причиной боли.
«У тех, кто принимал противовоспалительный препарат для снятия боли, с большей вероятностью возникал рецидив боли спустя 2-10 лет, — объяснили исследователи в научном журнале Science Translational Medicine. — Правда, это касалось в большей степени диклофенака, подобного эффекта от приема парацетамола не наблюдалось».