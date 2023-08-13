ЭКО по методике «трех родителей»: генетик рассказала, на кого будет похож ребенок

У малыша, рожденного в результате процедуры ЭКО с использованием донорской яйцеклетки, присутствуют гены не только отца и матери, но также митохондриальная ДНК женщины-донора. При этом большая часть генетической информации будет принадлежать родителям, а менее 0,2% — женщине-донору, это совсем небольшой процент . С биологической точки зрения она не считается «третьим родителем», ведь ее вклад слишком мал, и генетическая информация, например форма носа или цвет волос, не будет унаследована ребенком.