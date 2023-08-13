ЭКО по методике «трех родителей»: генетик рассказала, на кого будет похож ребенок

Даже если вести речь о классическом ЭКО как об одном из методов вспомогательных репродуктивных технологий, в нем используют материал только двух человек — мужчины и женщины. Для того чтобы на свет появился ребенок, нужна половина генетического материла от матери и половина — от отца. Это мы усвоили еще на курсе биологии в средней школе.
Однако сегодня в научных кругах активно обсуждается возможность участия в зачатии ребенка третьего родителя. Подобное подразумевает одна из новых методик вспомогательных репродуктивных технологий. Что такое митохондриальная заместительная терапия и действительно ли уместно в данном случае использовать термин «ребенок трех родителей», «Доктору Питеру» рассказала генетик Ирина Колесникова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Врач-генетик лаборатории «Гемотест»
Чтобы родился ребенок
В естественных условиях зачатие с участием более двух человек невозможно в принципе. Дети появляются на свет в результате встречи женской половой клетки — яйцеклетки и мужской — сперматозоида. В отличие от всех остальных клеток тела, половые клетки содержат не 46, а всего 23 хромосомы.
Причем одна из пар — половые. У женщины они все содержат Х-хромосому, у мужчин — или Х-, или Y-хромосому. То есть пол будущего малыша определяет папа, передавая один из вариантов. Сливаясь воедино, половые клетки матери и отца образуют единую клетку, ее хромосомный набор полный, в нем 46 хромосом, объединенных в 23 пары. Именно этот принцип используют и в основе ЭКО.
Процесс оплодотворения «в пробирке»
Обычно в процессе ЭКО «в пробирке» соединяют сперматозоиды и яйцеклетки двух родителей, как это и положено в естественном процессе. Оплодотворенные яйцеклетки переносят в организм женщины, в котором развивается плод. Это возможно, если половые клетки совершенно здоровы, в них нет никаких дефектов. Но далеко не всегда собственные яйцеклетки женщины идеальны и могут дать жизнь здоровому малышу.
В случае митохондриальной заместительной терапии (англ. mitochondrial replacement therapy — MRT), или так называемой методики «трех родителей», процесс оплодотворения осложняется дополнительным этапом. Из оплодотворенной материнской яйцеклетки с поврежденными митохондриями удаляют ядро с наследственной информацией и имплантируют его в здоровую донорскую яйцеклетку. Такую процедуру ЭКО проводят, когда в митохондриальной ДНК женщины есть мутации.
Будут третьи гены, но немного
У малыша, рожденного в результате процедуры ЭКО с использованием донорской яйцеклетки, присутствуют гены не только отца и матери, но также митохондриальная ДНК женщины-донора. При этом большая часть генетической информации будет принадлежать родителям, а менее 0,2% — женщине-донору, это совсем небольшой процент. С биологической точки зрения она не считается «третьим родителем», ведь ее вклад слишком мал, и генетическая информация, например форма носа или цвет волос, не будет унаследована ребенком.
Возможные риски
Любой тип ЭКО сопряжен с рядом рисков, впрочем, как и естественная беременность. Однако процедуру экстракорпорального оплодотворения с использованием двух яйцеклеток проводят в редких случаях и, как правило, именно для того, чтобы уберечь ребенка от дефектных митохондрий, которые могут привести к развитию достаточно серьезных митохондриальных заболеваний. В этом случае польза от процедуры превышает вероятный вред.
Митохондрии тоже болеют
Митохондриальные заболевания — это обширная группа патологий, самые тяжелые из которых несовместимы с жизнью. Из-за них новорожденный гибнет практически сразу после рождения. При этом мутации в митохондриальной ДНК могут передаваться только по материнской линии. Поэтому перенос митохондрий от другой женщины может спасти ребенка.
При этом есть вероятность, что малая часть дефектной митохондриальной ДНК матери может случайно быть перенесена в донорскую яйцеклетку, однако такое количество поврежденных митохондрий не приведет к нежелательному исходу. И шансы ребенка, зачатого таким способом, на здоровую жизнь врачи оценивают положительно.
Востребованность
Такая технология ЭКО позволяет не только предотвращать передачу митохондриальных заболеваний, но и лечить некоторые формы бесплодия. Однако это не рутинная процедура, потому что такие патологии встречаются достаточно редко. При этом с помощью нее женщины с мутировавшими митохондриями могут иметь детей без риска передачи генетических нарушений.