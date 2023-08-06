Избыток железа в организме может передаваться по наследству

У многих в этой связи возникает закономерный вопрос: а может, тогда стоит пропивать железо курсами или принимать постоянно, чтобы в организме его было с избытком? Врачи говорят, что такое состояние, когда железа слишком много, не менее опасно, чем анемия. Может развиваться синдром перегрузки железом, или гемохроматоз.