Ученые США обнаружили симптом, который предупреждает о риске болезни Альцгеймера за 15 лет

Ученые Чикагского университета провели исследование и подтвердили существующую теорию: потеря обоняния может быть ранним признаком болезни Альцгеймера. В течение 15 лет они исследовали обонятельные способности более 850 человек. В частности, мишенью для их научного интереса было влияние гена, известного как АРОЕ e4, его связывают с наибольшим риском болезни Альцгеймера. В ходе своих изысканий они обнаружили, что люди старше 69 лет с АРОЕ е4 на 37% хуже других различают запахи. Результаты исследования были
По словам одного из авторов исследования, доктора Мэтью ГудСмита, тестирование человека на чувствительность к запахам может быть полезным способом предсказать у него проблемы с когнитивными функциями в будущем.
Как пишет Express, в своем эксперименте американские ученые задействовали 865 человек. Их тестировали как на способность чувствовать запахи, так и точно определять, что это за запах. Каждому добровольцу присваивали баллы от нуля до шести — в зависимости от того, сколько различных вариантов запахов он мог определить. Подобные испытания проводились трижды, раз в 5 лет. Авторы работы также трижды оценивали навыки мышления и памяти каждого из участников. Кроме того, были собраны образцы ДНК испытуемых для определения, у кого из них есть вариант гена APOE e4.
После учета потенциальных искажающих факторов, таких как возраст, пол и уровень образования, исследователи пришли к следующим результатам: у носителей варианта гена APOE e4 в возрасте 65-69 лет вероятность хорошей способности обнаруживать запахи была на 37% ниже, чем у остальных. В более старшем возрасте люди с этим геном в среднем получали 3,2 балла, в то время как люди без APOE e4 — 3,9 балла. Авторы отмечают, что в начале исследования память и мыслительные способности участников обоих групп были одинаковыми, однако у носителей варианта гена APOE e4 со временем эти способности снижались более быстрыми темпами.
Ученые собираются продолжить исследование, чтобы подтвердить свои выводы и больше оценить роль обоняния в развитии нейродегенерации.
Между тем стоит различать признаки начинающейся деменции и обычные возрастные изменения когнитивных способностей. По данным Ассоциации болезни Альцгеймера, при типичных возрастных изменениях время от времени пожилой человек может:
забывать внести ежемесячный платеж;
забыть, какой сегодня день, но вспомнить позже;
забывать слова, которые надо использовать в данном контексте;
терять вещи.
Эти изменения в характере предупредят о начале деменции
Как рассказывала ранее врач-психиатр Наталья Глебашева, о начале старческого слабоумия не всегда предупреждают появившиеся проблемы с памятью или какими-то бытовыми навыками. Первым признаком могут быть изменения в характере и поведении человека. Причем такие перемены обычно происходят достаточно резко.
Психиатр советовала обратить внимание на появление следующих изменений, которых вы раньше не замечали за пожилым родственником:
обидчивость;
раздражительность;
отсутствие критического восприятия ситуации, упрямство;
сниженное настроение;
необоснованное чувство усталости;
редкие выходы из дома, даже в поликлинику или магазин;
потеря интереса к работе и хобби;
нежелание готовить еду, предпочтение самым примитивным блюдам вроде каш и бутербродов.
Каждый из этих признаков не всегда будет говорить именно о деменции, но в любом случае сильные изменения в характере близкого человека — это повод обратиться к врачу. По словам Натальи Глебашевой, в отличие от деменции нормальный процесс старения обычно не меняет кардинально характер.