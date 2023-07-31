Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Ученые США обнаружили симптом, который предупреждает о риске болезни Альцгеймера за 15 лет

Он может также в целом говорить о серьезных проблемах с памятью и когнитивными способностями, которые грозят человеку в недалеком будущем.

31 июля 2023
ранний симптом болезни Альцгеймера
Источник:
IStockphoto

Ученые Чикагского университета провели исследование и подтвердили существующую теорию: потеря обоняния может быть ранним признаком болезни Альцгеймера. В течение 15 лет они исследовали обонятельные способности более 850 человек. В частности, мишенью для их научного интереса было влияние гена, известного как АРОЕ e4, его связывают с наибольшим риском болезни Альцгеймера. В ходе своих изысканий они обнаружили, что люди старше 69 лет с АРОЕ е4 на 37% хуже других различают запахи. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology.

По словам одного из авторов исследования, доктора Мэтью ГудСмита, тестирование человека на чувствительность к запахам может быть полезным способом предсказать у него проблемы с когнитивными функциями в будущем.

Как пишет Express, в своем эксперименте американские ученые задействовали 865 человек. Их тестировали как на способность чувствовать запахи, так и точно определять, что это за запах. Каждому добровольцу присваивали баллы от нуля до шести — в зависимости от того, сколько различных вариантов запахов он мог определить. Подобные испытания проводились трижды, раз в 5 лет. Авторы работы также трижды оценивали навыки мышления и памяти каждого из участников. Кроме того, были собраны образцы ДНК испытуемых для определения, у кого из них есть вариант гена APOE e4.

После учета потенциальных искажающих факторов, таких как возраст, пол и уровень образования, исследователи пришли к следующим результатам: у носителей варианта гена APOE e4 в возрасте 65-69 лет вероятность хорошей способности обнаруживать запахи была на 37% ниже, чем у остальных. В более старшем возрасте люди с этим геном в среднем получали 3,2 балла, в то время как люди без APOE e4 — 3,9 балла. Авторы отмечают, что в начале исследования память и мыслительные способности участников обоих групп были одинаковыми, однако у носителей варианта гена APOE e4 со временем эти способности снижались более быстрыми темпами.

Читайте также

Ученые собираются продолжить исследование, чтобы подтвердить свои выводы и больше оценить роль обоняния в развитии нейродегенерации.

Между тем стоит различать признаки начинающейся деменции и обычные возрастные изменения когнитивных способностей. По данным Ассоциации болезни Альцгеймера, при типичных возрастных изменениях время от времени пожилой человек может:

  • забывать внести ежемесячный платеж;

  • забыть, какой сегодня день, но вспомнить позже;

  • забывать слова, которые надо использовать в данном контексте;

  • терять вещи.

Читайте также

Эти изменения в характере предупредят о начале деменции 

Как рассказывала ранее врач-психиатр Наталья Глебашева, о начале старческого слабоумия не всегда предупреждают появившиеся проблемы с памятью или какими-то бытовыми навыками. Первым признаком могут быть изменения в характере и поведении человека. Причем такие перемены обычно происходят достаточно резко.

Психиатр советовала обратить внимание на появление следующих изменений, которых вы раньше не замечали за пожилым родственником:

  • обидчивость;

  • раздражительность;

  • отсутствие критического восприятия ситуации, упрямство;

  • сниженное настроение;

  • необоснованное чувство усталости;

  • редкие выходы из дома, даже в поликлинику или магазин;

  • потеря интереса к работе и хобби;

  • нежелание готовить еду, предпочтение самым примитивным блюдам вроде каш и бутербродов.

Каждый из этих признаков не всегда будет говорить именно о деменции, но в любом случае сильные изменения в характере близкого человека — это повод обратиться к врачу. По словам Натальи Глебашевой, в отличие от деменции нормальный процесс старения обычно не меняет кардинально характер.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
НеврологияДиагностика