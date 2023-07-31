Ученые США обнаружили симптом, который предупреждает о риске болезни Альцгеймера за 15 лет

Как пишет Express, в своем эксперименте американские ученые задействовали 865 человек. Их тестировали как на способность чувствовать запахи, так и точно определять, что это за запах. Каждому добровольцу присваивали баллы от нуля до шести — в зависимости от того, сколько различных вариантов запахов он мог определить. Подобные испытания проводились трижды, раз в 5 лет. Авторы работы также трижды оценивали навыки мышления и памяти каждого из участников. Кроме того, были собраны образцы ДНК испытуемых для определения, у кого из них есть вариант гена APOE e4.