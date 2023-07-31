Сколько таблеток можно принимать за один раз, рассказала кардиолог Байдина

Многие хронические заболевания требуют длительных или непрерывных курсов лечения. И порой эти курсы состоят из нескольких препаратов: таблеток, капсул, а иногда и инъекций. Всегда возникают закономерные вопросы: зачем так много лекарств, почему нельзя назначить один-единственный препарат или хотя бы два?
В некоторых случаях число назначаемых лекарств может доходить до 5-6 и более разных таблеток, которые нужно принимать еще и по определенной схеме, в конкретное время дня. Почему нужны сложные схемы и всегда ли оправданно назначение такого большого числа препаратов? На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Валентина Байдина, терапевт, кардиолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Главный врач, кардиолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Без лекарств порой просто не обойтись
Медикаменты играют первостепенную роль в лечении большинства хронических заболеваний, возникающих у современного человека. Лекарства в различной их форме замедляют прогрессирование болезни, снимают обострения и защищают от развития серьезных осложнений. Яркий пример — пациенты с хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы.
Для таких людей медикаментозная терапия становится основным инструментом профилактики инфарктов и инсультов, стабилизации общего состояния, адекватного контроля артериального давления. Многим пациентам лекарства помогают жить полноценной жизнью, а не быть вечным заложником болезни. Тем не менее люди с хроническими заболеваниями нередко оказываются в ситуации, когда лекарств становится слишком много.
Чем опасен переизбыток лекарств
В некоторых ситуациях, когда назначается сразу много лекарств, а еще хуже, когда назначенную терапию пациенты дополняют еще и другими препаратами, практикуя самолечение, возможны неприятные последствия. Они известны врачам. Но и самим пациентам стоит знать о том, какими неприятными последствиями могут обернуться сложные схемы терапии.
Страдают печень, почки и желудочно-кишечный тракт
Переизбыток медикаментов может негативно сказываться на здоровье человека. Главная проблема заключается в чрезмерной нагрузке на органы и системы организма. Так, длительный прием лекарств вредит органам желудочно-кишечного тракта и печени. Значительная часть таблеток являются жирорастворимыми и не выводятся из организма с мочой: за их расщепление отвечают печеночные ферменты. Химические соединения из лекарств оседают в печени и начинают разрушать ее клетки. В результате у человека может развиться лекарственный гепатит — хроническое воспаление печени.
Большое количество медикаментов также перегружает почки. Особенно это касается некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов, мочегонных и ряда лекарств для снижения артериального давления.
Лекарства перестают действовать
Вторая опасность — формирование толерантности к лекарствам, когда таблетки просто перестают действовать. Причем речь необязательно идет об антибиотиках. К аналогичным последствиям часто приводит и бесконтрольный прием обезболивающих или противовоспалительных препаратов.
Привычка пить анальгетики при малейшем недомогании способна спровоцировать лекарственно-индуцированную головную боль. Это серьезное состояние, которое требует госпитализации и полноценного лечения в стационаре.
Одни таблетки снижают эффективность других
Иногда человеку приходится одновременно принимать сразу несколько видов лекарств от разных заболеваний. Такой подход в лечении бывает оправданным, но требует от пациента аккуратности и самодисциплины. Препараты по-разному взаимодействуют друг с другом. Сочетание большого количества таблеток грозит свести на нет их эффективность, а иногда стать причиной серьезных побочных эффектов.
Как избежать неприятных последствий?
Необходимость использования тех или иных лекарств требует четкого обоснования. Не стоит выбирать таблетки самостоятельно, ориентируясь на рекламу или даже мнение фармацевта в аптеке. Подбирать и назначать медикаменты обязательно должен врач, в том числе и при хронических заболеваниях. Специалист оценит состояние здоровья пациента, просчитает риски возникновения побочных эффектов и учтет, какие препараты человек уже принимает на постоянной основе. Врач также подберет оптимальную дозировку лекарства.
Если вы уже принимаете те или иные медикаменты от хронического заболевания, перед началом приема нового препарата стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Даже если это лекарство предназначено для решения других задач, оно может нейтрализовать действие основного препарата и повысить риски обострения болезни.