Сколько таблеток можно принимать за один раз, рассказала кардиолог Байдина

Переизбыток медикаментов может негативно сказываться на здоровье человека. Главная проблема заключается в чрезмерной нагрузке на органы и системы организма . Так, длительный прием лекарств вредит органам желудочно-кишечного тракта и печени. Значительная часть таблеток являются жирорастворимыми и не выводятся из организма с мочой: за их расщепление отвечают печеночные ферменты. Химические соединения из лекарств оседают в печени и начинают разрушать ее клетки. В результате у человека может развиться лекарственный гепатит — хроническое воспаление печени.