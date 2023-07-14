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До +25 и выше: как хранить лекарства в жару, чтобы они не превратились в яд, — отвечает эксперт

Разные лекарственные средства — разные условия хранения. Какие категории препаратов требуют особого отношения? Эксперт объяснил, что может случиться с аптечкой, если надолго оставить ее в жарком помещении.

14 июля 20231
аптечка лето
Источник:
iStockphoto

Для каждого препарата производитель определяет индивидуальные показатели температуры, влажности и света, при которых он хранится без потери качества. Эти требования отражены в инструкции по применению к лекарственному средству.

Почему нужно всегда соблюдать установленные условия, рассказывает эксперт компании, которая занимается хранением и транспортировкой лекарственных средств.

Станислав Смирнов
Медицина

Директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic

Температурные режимы

«Для большинства препаратов подходит комнатная температура хранения от +15 до +25 °C. При этом производители постепенно вводят расширенный и универсальный диапазон +2…+30 °C, благодаря которому использовать лекарства становится гораздо проще, — объяснил «Доктору Питеру» эксперт по логистике фармпрепаратов Станислав Смирнов. — Тем не менее на фармацевтическом рынке присутствует и термочувствительная продукция. Это мази, свечи, кремы, гормональные препараты, антибиотики, капли, инсулины, про- и пребиотики. Такие лекарства необходимо держать в холодном или прохладном месте, то есть в диапазоне +2…+8 °C или +8…+15 °C соответственно.

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Показатели влажности

Многие препараты требуется защищать и от влаги. В таких случаях в инструкции указывается, что лекарство следует хранить в сухом месте. Это означает, что влажность в помещении, где находится препарат, не должна превышать показатель 50%.

Защита от света

Бывает, что некоторые лекарства особенно чувствительны к свету. В таких случаях нельзя допускать воздействия на препарат ультрафиолетовых лучей, которые проникают даже через упаковку.

Риски

Нарушение правил хранения приводит к снижению фармакологических свойств препарата и сокращению его срока годности. В какой-то момент лекарство может оказаться недостаточно эффективным для лечения того или иного заболевания.

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Правила хранения лекарств

  • В первую очередь всегда читайте инструкцию к препарату. Если написано, что лекарство надо хранить в холодном или прохладном месте, смело ставьте его в холодильник. Диапазону +2…+8 °C приблизительно соответствует температура на полке холодильника. В случае режима +8…+15 °C рекомендовано хранение в его дверце.

  • Не кладите термочувствительные лекарства в общую аптечку. В ней можно хранить препараты, которым подходит комнатная температура (+15…+25°C). Только учитывайте, что при жаркой погоде температура в помещении может ощутимо вырасти.

    «В случае, если в квартире очень жарко, для хранения лекарств в условиях от +15 до +25 надо искать в квартире самое прохладное место, подальше от солнечной комнаты, — советует эксперт. — Гораздо ниже температура воздуха, к примеру, в шкафу на полке. Еще есть вариант настроить температуру в холодильнике до 15 градусов, у каких-то моделей есть такая возможность».

    Если дома нет кондиционера, и вы переживаете за сохранность аптечки, то стоит оценить, в каком месте квартиры меньше всего нарушается температурный диапазон.

    «Допустим, максимальная температура препарата для хранения — +25, минимальная — +15, — продолжает Станислав Смирнов. — Таким образом, если в комнате у вас +30, а в холодильнике +7, тогда лучше оставить лекарство в комнате, защищая его от прямых солнечных лучей. Если же температура в комнате поднялась до +40, то лучше поместить препарат в холодильник».

  • Не ставьте аптечку в ванной, где априори высокая влажность воздуха. Держите ее в темном и сухом месте. В поездках используйте термобоксы.

    «Сказать, сколько времени препарат может находиться на жаре, сложно, — объясняет Станислав Смирнов. — Здесь все зависит от стабильности лекарственного средства — его способности сохранять изначальные фармакологические свойства на протяжении определенного периода. Лучше всего избегать ситуаций, когда препараты оказываются в не подходящих для них условиях».

Что будет с аптечкой в жару

Ранее эксперты «Доктора Питера» рассказали, что препаратам инсулина и таблеткам нитроглицерина достаточно провести лишь час на жаре, чтобы полностью потерять свои свойства.

«Если выше +25 будут храниться кремы, мази и свечи, то произойдет перераспределение лекарственных субстанций. И последующее охлаждение препаратов может даже навредить и привести к локальной передозировке», — объяснили врачи Ставропольского краевого клинического многопрофильного медицинского центра.

Эксперты советуют не оставлять аптечки в машине ни в жару, ни в холод, их надо забирать в помещение.

Кроме того, не нужно перевозить лекарства во время путешествий по воздуху в багажных отделениях самолетов, лучше положить их в ручную кладь, которая находится с вами в салоне. Так они лучше сохранятся.

Автор текста:Анна Майская
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