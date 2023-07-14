В первую очередь всегда читайте инструкцию к препарату. Если написано, что лекарство надо хранить в холодном или прохладном месте, смело ставьте его в холодильник. Диапазону +2…+8 °C приблизительно соответствует температура на полке холодильника. В случае режима +8…+15 °C рекомендовано хранение в его дверце.

Не кладите термочувствительные лекарства в общую аптечку. В ней можно хранить препараты, которым подходит комнатная температура (+15…+25°C). Только учитывайте, что при жаркой погоде температура в помещении может ощутимо вырасти.

«В случае, если в квартире очень жарко, для хранения лекарств в условиях от +15 до +25 надо искать в квартире самое прохладное место, подальше от солнечной комнаты, — советует эксперт. — Гораздо ниже температура воздуха, к примеру, в шкафу на полке. Еще есть вариант настроить температуру в холодильнике до 15 градусов, у каких-то моделей есть такая возможность».

Если дома нет кондиционера, и вы переживаете за сохранность аптечки, то стоит оценить, в каком месте квартиры меньше всего нарушается температурный диапазон.

«Допустим, максимальная температура препарата для хранения — +25, минимальная — +15, — продолжает Станислав Смирнов. — Таким образом, если в комнате у вас +30, а в холодильнике +7, тогда лучше оставить лекарство в комнате, защищая его от прямых солнечных лучей. Если же температура в комнате поднялась до +40, то лучше поместить препарат в холодильник».