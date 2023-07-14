Для каждого препарата производитель определяет индивидуальные показатели температуры, влажности и света, при которых он хранится без потери качества. Эти требования отражены в инструкции по применению к лекарственному средству.
Почему нужно всегда соблюдать установленные условия, рассказывает эксперт компании, которая занимается хранением и транспортировкой лекарственных средств.
Директор по качеству фармлогистического 3PL-оператора NC Logistic
Температурные режимы
«Для большинства препаратов подходит комнатная температура хранения от +15 до +25 °C. При этом производители постепенно вводят расширенный и универсальный диапазон +2…+30 °C, благодаря которому использовать лекарства становится гораздо проще, — объяснил «Доктору Питеру» эксперт по логистике фармпрепаратов Станислав Смирнов. — Тем не менее на фармацевтическом рынке присутствует и термочувствительная продукция. Это мази, свечи, кремы, гормональные препараты, антибиотики, капли, инсулины, про- и пребиотики. Такие лекарства необходимо держать в холодном или прохладном месте, то есть в диапазоне +2…+8 °C или +8…+15 °C соответственно.
Показатели влажности
Многие препараты требуется защищать и от влаги. В таких случаях в инструкции указывается, что лекарство следует хранить в сухом месте. Это означает, что влажность в помещении, где находится препарат, не должна превышать показатель 50%.
Защита от света
Бывает, что некоторые лекарства особенно чувствительны к свету. В таких случаях нельзя допускать воздействия на препарат ультрафиолетовых лучей, которые проникают даже через упаковку.
Риски
Нарушение правил хранения приводит к снижению фармакологических свойств препарата и сокращению его срока годности. В какой-то момент лекарство может оказаться недостаточно эффективным для лечения того или иного заболевания.
Правила хранения лекарств
В первую очередь всегда читайте инструкцию к препарату. Если написано, что лекарство надо хранить в холодном или прохладном месте, смело ставьте его в холодильник. Диапазону +2…+8 °C приблизительно соответствует температура на полке холодильника. В случае режима +8…+15 °C рекомендовано хранение в его дверце.
Не кладите термочувствительные лекарства в общую аптечку. В ней можно хранить препараты, которым подходит комнатная температура (+15…+25°C). Только учитывайте, что при жаркой погоде температура в помещении может ощутимо вырасти.
«В случае, если в квартире очень жарко, для хранения лекарств в условиях от +15 до +25 надо искать в квартире самое прохладное место, подальше от солнечной комнаты, — советует эксперт. — Гораздо ниже температура воздуха, к примеру, в шкафу на полке. Еще есть вариант настроить температуру в холодильнике до 15 градусов, у каких-то моделей есть такая возможность».
Если дома нет кондиционера, и вы переживаете за сохранность аптечки, то стоит оценить, в каком месте квартиры меньше всего нарушается температурный диапазон.
«Допустим, максимальная температура препарата для хранения — +25, минимальная — +15, — продолжает Станислав Смирнов. — Таким образом, если в комнате у вас +30, а в холодильнике +7, тогда лучше оставить лекарство в комнате, защищая его от прямых солнечных лучей. Если же температура в комнате поднялась до +40, то лучше поместить препарат в холодильник».
Не ставьте аптечку в ванной, где априори высокая влажность воздуха. Держите ее в темном и сухом месте. В поездках используйте термобоксы.
«Сказать, сколько времени препарат может находиться на жаре, сложно, — объясняет Станислав Смирнов. — Здесь все зависит от стабильности лекарственного средства — его способности сохранять изначальные фармакологические свойства на протяжении определенного периода. Лучше всего избегать ситуаций, когда препараты оказываются в не подходящих для них условиях».
Что будет с аптечкой в жару
Ранее эксперты «Доктора Питера» рассказали, что препаратам инсулина и таблеткам нитроглицерина достаточно провести лишь час на жаре, чтобы полностью потерять свои свойства.
«Если выше +25 будут храниться кремы, мази и свечи, то произойдет перераспределение лекарственных субстанций. И последующее охлаждение препаратов может даже навредить и привести к локальной передозировке», —
Эксперты советуют не оставлять аптечки в машине ни в жару, ни в холод, их надо забирать в помещение.
Кроме того, не нужно перевозить лекарства во время путешествий по воздуху в багажных отделениях самолетов, лучше положить их в ручную кладь, которая находится с вами в салоне. Так они лучше сохранятся.