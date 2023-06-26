Мазь от геморроя против морщин: можно ли применять лекарства не по прямому назначению

Важно понимать, что для каждого лекарства есть строго определенные показания к применению. Именно они изучены производителями и гарантированы. Если вы применяете препарат не по показаниям, вы делаете это на свой страх и риск. Этого производитель не изучал и не гарантировал, поэтому и ответственности за возможные побочки у него не будет.