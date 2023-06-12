Терапевт Корсева рассказала, как часто нужно обновлять содержимое домашней аптечки

К составу аптечки и хранению препаратов для использования в экстренных случаях нужно относиться со всей ответственностью. Лекарства при несоблюдении сроков годности или условий хранения могут превратиться в отраву.
К сожалению, зачастую в наших аптечках можно найти просроченные на год-два, а то и более препараты, непонятно откуда взявшиеся таблетки и пустые коробочки. На вопрос «Доктора Питера» о том, как часто проводить ревизию в домашней аптечке и на что обратить особое внимание, ответила врач-терапевт СМ-Клиники, нефролог, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.
В каждом доме нужно иметь аптечку
Домашняя аптечка есть у большинства людей. Одни держат дома целый арсенал лекарств, другие ограничиваются базовым набором медикаментов. Все зависит от состава семьи, наличия хронических заболеваний, возраста домочадцев и состояния их здоровья. К сожалению, обновлению домашней аптечки не всегда уделяют должное внимание.
Нередко просроченные лекарства обнаруживаются только в момент болезни. Принимать такие препараты опасно для здоровья, они могут не только не помочь, а еще и навредить. Избежать такой ситуации поможет регулярная ревизия содержимого аптечки. Проверку запасов в идеале следует устраивать раз в полгода или хотя бы не реже раза в год. На что следует обращать внимание?
Срок годности медикаментов
Каждое лекарство обладает своим сроком годности. Просроченные лекарства как минимум утрачивают свои химические свойства, а в некоторых случаях становятся токсичными и даже откровенно опасными для здоровья. Впрочем, конкретный эффект зависит от типа и формы препарата.
Например, аспирин или парацетамол в теории можно использовать и в течение нескольких месяцев после окончания срока годности. А вот с антидепрессантами, снотворным, инсулином, контрацептивами, препаратами для эндокринной и сердечно-сосудистой систем лучше не рисковать. Однозначно нельзя пользоваться просроченными растворами для инъекций.
Использовался ли препарат ранее
Наибольший срок хранения у таблеток и капсул в блистерах. Сложнее дело обстоит с жидкими препаратами — назальными и глазными каплями, мазями, лосьонами и т.д. Их сроки годности зависят от того, использовались ли они ранее. Зачастую открытую бутылочку или баночку необходимо употребить за более короткий период. Это может быть месяц, а может быть и пара недель.
Особенно это касается различных сиропов с добавлением сахара. В открытом виде они довольно быстро становятся благодатной почвой для размножения бактерий. Именно поэтому так важно сохранять инструкции к препаратам. Если же аннотация по каким-то причинам потерялась, не поленитесь проверить ее в Интернете — на сайте производителя или в фармацевтическом онлайн-справочнике.
Внешний вид лекарств
Перед тем как принимать любое лекарство, даже если вы используете его постоянно или довольно часто, предварительно важно удостовериться, что упаковка препаратов сохраняет целостность. На самих таблетках, вынутых из блистера или баночки, не должно быть пятен или трещинок.
Для мазей и кремов тревожным звоночком является появление комочков или водянистых выделений, а для настоек и сиропов — видимый осадок на дне флакона. Вне зависимости от формы выпуска лекарство должно сохранять оригинальный цвет и запах. Если оно необычно пахнет или выглядит как-то не так, как вы привыкли, стоит немедленно его выбросить.
Условия хранения
Не забывайте, что разные по действию и форме препараты требуют не просто своих условий хранения, но и разных температурных режимов. Например, лекарства в форме вагинальных, ректальных свечей, капли для ушей и носа, ампулы для инъекций чаще всего держат в холодильнике. При более высоких температурах они теряют свои активные свойства. Так что при ревизии запасов медикаментов важно проверять содержимое как основной аптечки, так и полки с лекарствами в холодильнике.
Где не стоит хранить препараты
Большинство лекарств рекомендовано хранить в сухом прохладном месте при температуре не выше 25 градусов. Поэтому шкафчики в ванной комнате, туалете, полки на кухне в шкафах или коробки на подоконнике однозначно не подходят как места хранения препаратов. Можно использовать ящик в шкафу в одной из комнат, прихожую или кладовую.
Если в доме есть дети, домашние животные, лекарства необходимо хранить вне зоны их досягаемости. Коробка с препаратами должна плотно закрываться и находиться в таком месте, где ее невозможно случайно уронить, открыть и добраться до содержимого. В противном случае может случиться непоправимое. Отравления лекарствами очень опасны.