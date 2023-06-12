Терапевт Корсева рассказала, как часто нужно обновлять содержимое домашней аптечки

Не забывайте, что разные по действию и форме препараты требуют не просто своих условий хранения, но и разных температурных режимов. Например, лекарства в форме вагинальных, ректальных свечей, капли для ушей и носа, ампулы для инъекций чаще всего держат в холодильнике . При более высоких температурах они теряют свои активные свойства. Так что при ревизии запасов медикаментов важно проверять содержимое как основной аптечки, так и полки с лекарствами в холодильнике.