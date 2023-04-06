Не рискуйте здоровьем: продукты и лекарства, которые нельзя сочетать между собой

Большинству из нас приходится принимать какие-то лекарства на постоянной основе: они помогают защититься от гормонального дисбаланса, регулируют работу сердца, щитовидной железы, нервной системы. Кто-то вынужден пить таблетки после серьезных хирургических вмешательств, чтобы продолжать вести привычный образ жизни.

Однако многие игнорируют одну важную деталь: прочитать инструкцию в упаковке, перед тем как принимать таблетку. Или же невнимательно слушают своего лечащего врача, думая, что главное — запомнить, как часто и долго придется пить препарат.