Не рискуйте здоровьем: продукты и лекарства, которые нельзя сочетать между собой

Большинству из нас приходится принимать какие-то лекарства на постоянной основе: они помогают защититься от гормонального дисбаланса, регулируют работу сердца, щитовидной железы, нервной системы. Кто-то вынужден пить таблетки после серьезных хирургических вмешательств, чтобы продолжать вести привычный образ жизни.
Однако многие игнорируют одну важную деталь: прочитать инструкцию в упаковке, перед тем как принимать таблетку. Или же невнимательно слушают своего лечащего врача, думая, что главное — запомнить, как часто и долго придется пить препарат.
Чтобы избежать негативных последствий, эксперт советует придерживаться следующих принципов:
держать молочные продукты подальше от антибиотиков — такая еда может помешать правильному всасыванию лекарства, то есть вы не получите той необходимой терапевтической дозы;
не употреблять антибиотики с фруктовыми соками и алкоголем — эффекта тоже может не быть;
также нельзя смешивать статины и те же фруктовые соки и спиртное. Особое внимание — грейпфрутовому соку, его нужно вообще исключить из рациона, если вы принимаете статины. Напиток позволяет лекарству лучше проникнуть в кровь, из-за чего растет риск столкнуться с неприятными побочным эффектами вплоть до поражения печени;
антидепрессанты + переработанные колбасные изделия и выдержанные сыры тоже такой себе тандем. В таких лекарствах есть вещества, которые в сочетании с терамином могут спровоцировать скачки давления. Особенно много терамина в сырах, которые долго «маринуют»;
ингибиторы АПФ прописывают при гипертонии, сердечной и почечной недостаточности. Такие лекарства не стоит смешивать с продуктами, богатыми калием, например с бананами. Это сочетание может спровоцировать нерегулярное или учащенное сердцебиение и даже привести к самым печальным последствиям — летальному исходу.
Лекарства, которыми можно легко отравиться
Безрецептурные лекарства мы можем купить в любой аптеке, часто даже сам фармацевт может взять на себя роль врача и посоветовать, какой препарат лучше и эффективнее.
Но бесконтрольный прием лекарств — это опасный путь. Обернуться такой подход к лечению может серьезным отравлением и госпитализацией.
О том, какие аптечные средства, которые россияне прописывают себе самостоятельно, самые опасные для здоровья, если пить их без назначения врача, рассказала врач-токсиколог Татьяна Ермохина.