Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Врач Кореневич назвала 6 болезней, при которых вместо лекарств способны помочь БАДы

Не все пациенты доверяют «химии», предпочитая лечить все на свете разными травками и добавками. Но иногда и сами врачи не прочь назначить пациенту БАД вместо лекарственного препарата.

16 февраля 2023
бады вред польза
Источник:
ISotockpoto

В отличие от лекарств, биологически активные добавки не проходят клинические исследования и строгий этап сертификации, а значит, лечебный эффект и список побочных явлений у них весьма условные. Однако врачи в некоторых случаях могут назначить своим пациентам вместо лекарств БАДы и получить нужный эффект.

медицина

Врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук

Как рассказала врач-кардиолог с 23-летним стажем Анна Кореневич, при серьезных заболеваниях сердца и сосудов ни о какой замене лекарств на БАДы и речи быть не может. Однако врачи могут назначить своим пациентам БАДы или лекарства с недоказанной эффективностью в случае функциональных расстройств нервной системы. Анна Кореневич привела 6 примеров возможных проблем со здоровьем:

  1. вегето-сосудистая дистония,

  2. кардионевроз,

  3. соматоформное вегетативное расстройство,

  4. диэнцефальный синдром,

  5. синдром хронической усталости,

  6. бессонница.

Кардиолог объяснила, почему при таких расстройствах у пациента врач может выбрать добавки вместо реальных препаратов.

— Потому что у вас нет проблем на уровне тела и лечить, собственно говоря, нормальными лекарствами нечего. А вот позитивный эффект плацебо, который мы получаем от назначения лекарств, он здесь очень даже пригодится, — резюмировала специалист.

При каких еще реальных проблемах со здоровьем может спасти эффект плацебо, читайте мнение специалиста НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева ЗДЕСЬ.

Читайте также

Чем могут навредить БАДы

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью РИА Новости рассказывал о факторах риска развития онкологического заболевания. Специалист назвал несколько из них:

  • ожирение — оно повышает вероятность развития колоректального рака и рака поджелудочной железы,

  • курение,

  • алкоголь,

  • красное мясо.

Однако, как добавил онколог, появились научные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов также может влиять на развитие рака. Эксперт отметил, что новые данные врачам еще предстоит проанализировать.

Об опасности увлечения БАДами говорила и врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она назвала бесконтрольный прием добавок одной из главных причин поражения печени — лекарственного гепатита. Специалист рассказала, что некоторое время назад у нее лично появились такие пациенты, у которых печень сильно пострадала от добавок. Она напомнила, что везде важна умеренность, а в случае с добавками нужна еще и консультация врача.

Чем еще может закончиться любовь к БАДам? Мнения врачей и реальные истории из практики читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
СердцеПсихология