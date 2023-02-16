Врач Кореневич назвала 6 болезней, при которых вместо лекарств способны помочь БАДы

Как рассказала врач-кардиолог с 23-летним стажем Анна Кореневич, при серьезных заболеваниях сердца и сосудов ни о какой замене лекарств на БАДы и речи быть не может. Однако врачи могут назначить своим пациентам БАДы или лекарства с недоказанной эффективностью в случае функциональных расстройств нервной системы. Анна Кореневич привела 6 примеров возможных проблем со здоровьем:

Кардиолог объяснила, почему при таких расстройствах у пациента врач может выбрать добавки вместо реальных препаратов.

— Потому что у вас нет проблем на уровне тела и лечить, собственно говоря, нормальными лекарствами нечего. А вот позитивный эффект плацебо, который мы получаем от назначения лекарств, он здесь очень даже пригодится, — резюмировала специалист.

При каких еще реальных проблемах со здоровьем может спасти эффект плацебо, читайте мнение специалиста НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева ЗДЕСЬ.