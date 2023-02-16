Врач Кореневич назвала 6 болезней, при которых вместо лекарств способны помочь БАДы

В отличие от лекарств, биологически активные добавки не проходят клинические исследования и строгий этап сертификации, а значит, лечебный эффект и список побочных явлений у них весьма условные. Однако врачи в некоторых случаях могут назначить своим пациентам вместо лекарств БАДы и получить нужный эффект.
Как рассказала врач-кардиолог с 23-летним стажем Анна Кореневич, при серьезных заболеваниях сердца и сосудов ни о какой замене лекарств на БАДы и речи быть не может. Однако врачи могут назначить своим пациентам БАДы или лекарства с недоказанной эффективностью в случае функциональных расстройств нервной системы. Анна Кореневич привела 6 примеров возможных проблем со здоровьем:
соматоформное вегетативное расстройство,
диэнцефальный синдром,
бессонница.
Кардиолог объяснила, почему при таких расстройствах у пациента врач может выбрать добавки вместо реальных препаратов.
— Потому что у вас нет проблем на уровне тела и лечить, собственно говоря, нормальными лекарствами нечего. А вот позитивный эффект плацебо, который мы получаем от назначения лекарств, он здесь очень даже пригодится, — резюмировала специалист.
При каких еще реальных проблемах со здоровьем может спасти эффект плацебо, читайте мнение специалиста НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева ЗДЕСЬ.
Чем могут навредить БАДы
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью РИА Новости
ожирение — оно повышает вероятность развития колоректального рака и рака поджелудочной железы,
курение,
алкоголь,
красное мясо.
Однако, как добавил онколог, появились научные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов также может влиять на развитие рака. Эксперт отметил, что новые данные врачам еще предстоит проанализировать.
Об опасности увлечения БАДами говорила и врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она назвала бесконтрольный прием добавок одной из главных причин поражения печени — лекарственного гепатита. Специалист рассказала, что некоторое время назад у нее лично появились такие пациенты, у которых печень сильно пострадала от добавок. Она напомнила, что везде важна умеренность, а в случае с добавками нужна еще и консультация врача.
Чем еще может закончиться любовь к БАДам? Мнения врачей и реальные истории из практики читайте ЗДЕСЬ.