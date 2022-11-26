Безрецептурные лекарства мы можем купить в любой аптеке, часто даже сам фармацевт может взять на себя роль врача и посоветовать, какой препарат лучше и эффективнее.

Но бесконтрольный прием лекарств — это опасный путь. Обернуться такой подход к лечению может серьезным отравлением и госпитализацией.

О том, какие аптечные средства, которые россияне прописывают себе самостоятельно, самые опасные для здоровья, если пить их без назначения врача, рассказала врач-токсиколог.