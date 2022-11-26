Безрецептурные лекарства мы можем купить в любой аптеке, часто даже сам фармацевт может взять на себя роль врача и посоветовать, какой препарат лучше и эффективнее.
Но бесконтрольный прием лекарств — это опасный путь. Обернуться такой подход к лечению может серьезным отравлением и госпитализацией.
О том, какие аптечные средства, которые россияне прописывают себе самостоятельно, самые опасные для здоровья, если пить их без назначения врача, рассказала врач-токсиколог.
врач-токсиколог Центра критических состояний Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова
Психотропные препараты
К ним относятся нейролептики, антидепрессанты, нормотимики и транквилизаторы. К счастью, большинство из них продаются только по рецепту, но возможность приобрести их и пить бесконтрольно тоже существует. И это очень опасно.
— Очень сложно нам работать с психотропными препаратами, — сказала Татьяна Ермохина в интервью телеканалу «Доктор»,
Жаропонижающие средства
Эти препараты можно купить в любой аптеке совершенно свободно, они есть в аптечке почти в каждом доме, но относиться к ним несерьезно — очень опасно.
Бесконтрольный прием жаропонижающих приводит к токсическому эффекту. Чаще всего это случается осенью и весной, когда люди начинают болеть простудными заболеваниями и лечат себя теми таблетками, что доступны и есть под рукой. Как правило, «отравляющим» лекарством оказывается парацетамол.
— Этот препарат не опасен, если соблюдать терапевтическую дозу приема, — объяснила Татьяна Ермохина. — В противном случае — это яд, он разрушающе действует на печень. Последствия могут быть очень тяжелые. Таким пациентам требуется интенсивное длительное лечение в условиях стационара с применением новейших технологий.
Токсиколог объяснила, что при приеме парацетамола обязательно надо читать инструкции и помнить, что доза зависит от возраста: у детей одна, у взрослых — другая, у пожилых — снова уменьшается. Но при этом для взрослого человека в сутки дозировка парацетамола не должна превышать 2 грамма — при условии, что у человека нет хронических болезней.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что парацетамол особенно опасно сочетать с алкоголем. Такой коктейль может буквально убить печень и привести человека на больничную койку.
Связано это с тем, что печень получает запредельную нагрузку, пытаясь расщепить одновременно парацетамол и этанол. Кстати, из-за этого парацетамол не стоит сочетать с продуктами, содержащими этанол, — это соленья, квас, кумыс, кефир и даже бананы.