Они несовместимы: кардиолог Байдина назвала 6 опасных для жизни сочетаний лекарств

Самолечение в нашей стране распространено очень широко. Многие принимают разные препараты, не советуясь с врачом и даже не читая инструкции. Но при этом некоторые таблетки, порошки, растворы и капсулы, которыми мы лечим головную боль, простуды, кашель или аллергию, могут всерьез конфликтовать со средствами, которые прописаны для лечения различных хронических патологий. В итоге можно получить гремучую смесь — опасную комбинацию, которая вызовет побочные эффекты и спровоцирует осложнения.