Сам себе назначил

Внешняя простота прием препаратов ФДЭ-5 — принял таблетку или пшикнул спреем и спустя какое-то время получил желаемый результат — зачастую побуждает пациентов заниматься самолечением.

— Многие так и поступают, покупая таблетки самостоятельно, пользуясь тем, что аптеки не соблюдают законодательство и отпускают препараты без рецепта, — комментирует Сергей Куликов. — В целом профиль безопасности лекарств этой группы высок. Самые частые побочные эффекты — заложенность носа, покраснение лица, головная боль, обратимое нарушение цветовосприятия, боль в спине… Однако существуют и противопоказания к применению, в том числе и в сочетании с некоторыми препаратами для лечения ишемической болезни сердца (нитратами). Поэтому лучше, когда врач назначит самый удобный препарат, научит правильно им пользоваться, чтобы избежать возможных осложнений, а также правильно подберет дозу.

— Тема улучшения эректильной функции сегодня невероятно коммерциализирована: интернет, СМИ, телеканалы переполнены рекламой всевозможных таблеток для «мужской силы», — продолжил Евгений Вотяков. — Тем не менее заниматься самолечением я бы категорически не советовал, даже если вы проштудировали сотни статей в Интернете. Уже при первых признаках эректильной дисфункции следует записаться на прием к врачу — урологу или урологу-андрологу. Только специалист сможет разобраться в причинах заболевания, подобрать подходящее лекарство и его дозировку. Занимаясь самолечением, вы рискуете упустить время и серьезно усугубить ситуацию — вплоть до безвозвратной потери эректильной функции, когда единственным выходом останется операция.

— Условия отпуска ингибиторов ФДЭ-5 из аптек — по рецепту. На этом можно поставить точку, — комментирует Кирилл Касанов. — Аптеки не имеют права продавать рецептурные лекарства без рецепта , что регулируется «Правилами надлежащей аптечной практики». Нарушения должны жестко караться штрафами и даже закрытием торговой точки.

По словам эксперта, бесконтрольное применение лекарственных препаратов может повлечь крайне нежелательные и даже фатальные последствия, как для самого пациента, так и для человечества и системы здравоохранения в целом. Наиболее яркий пример — антибиотики. Поэтому назначить ингибитор ФДЭ-5 может только врач-специалист — с учетом обязательного очного осмотра, сбора данных истории появления и развития заболевания (анамнеза), лабораторных и инструментальных исследований.

— В личной практике при назначении ингибитора ФДЭ-5 и подборе режима дозирования я в первую очередь обращаю внимание на наличие сопутствующих заболеваний, — комментирует Касанов. — Нередко прибегаю к консультации смежных специалистов — в частности, кардиолога. Это надо делать, так как заболевания сердечно-сосудистой системы — например, нестабильное артериальное давление — часто являются стоп-фактором для назначения терапии ингибиторов ФДА-5.