На круглом столе врачи-урологи рассказали: существует немало препаратов с аналогичным действующим веществом, причем в разных лекарственных формах — таблетках, лингвальных пластинках и даже спрее. И что важно в сегодняшних условиях — в том числе чисто российской разработки. Так что хотя бы в этой сфере с импортозамещением все оказалось хорошо.
Сообщение о том, что за три дня после объявления о прекращении поставок «Виагры»
— Если провести аналогии с другими потребительскими рынками, зачастую потребитель платит избыточную цену за маркетинг, а при слепой дегустации вряд ли отличит дорогой продукт от более дешевого или отечественный от импортного, — отмечает Кирилл Касанов, врач-уролог Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. — Название «самого раскрученного» товара часто становится именем нарицательным в той или иной стране, как «скотч», «лейкопластырь» или даже «унитаз», которые когда-то были самыми распространенными названиями брендов. Практически аналогичная история произошла и с «Виагрой» — заветная «голубая таблетка» с 90-х годов XX века стала своеобразным золотым стандартом для лечения расстройств эрекции.
к.м.н., врач-уролог Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университетаКарточка эксперта
— Беспокоиться из-за ухода с российского рынка «Виагры» и других импортных препаратов я бы не стал. У них есть достаточное количество дженериков — лекарств на основе аналогичного действующего вещества, — добавил Евгений Вотяков, ведущий уролог-андролог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге. — В России такие препараты выпускают уже давно. Ну а сторонники «импорта» могут воспользоваться израильскими аналогами — на поставки медикаментов из Израиля санкции никак не повлияли.
В основе знаменитых таблеток лежит действующее вещество силденафил — один из препаратов группы ингибиторов фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5).
— Открытие этой фармакологической группы препаратов ознаменовало начало новой эры медикаментозного лечения эректильных расстройств, — говорит Александр Осадчинский, врач-уролог. — Наиболее распространённые лекарства этой группы: «Виагра» (действующее вещество силденафил), которой сегодня уже нет; препараты с действующим веществом тадалафил, препараты с варденафилом и относительно новые препараты на основе аванафила, которые еще не зарегистрированы в России.
По словам Кирилла Касанова, сегодня в России официально зарегистрировано несколько групп ингибиторов ФДЭ-5, в продаже есть различные торговые марки. Так, на портале «Доктор Питер» приводятся сведения, что у 36 компаний зарегистрированы 49 регистрационных удостоверений только на препараты с силденафилом. В России, например, выпускают препарат с названием, совпадающим с действующим веществом, — «Силденафил». Также представлены бренды «Силденалав», «Силдемакс», «Сеалекс». Среди зарубежных известны такие названия, как «Сиалис», «Левитра» и другие.
— Изменились и возможные лекарственные формы — так сказать, способы доставки действующего препарата к «органу-мишени», — добавил он. — Например, с 2021 года в России производится средство для усиления потенции в формате спрея на основе силденафила под торговой маркой «Джент». Препарат — так же, как и другие ингибиторы ФДА-5, — воздействует на естественные механизмы возникновения эрекции.
- У таблетированной формы силденафила, в отличие от спрея, как правило, есть ряд ограничений, которые обусловлены способом доставки: согласно инструкции, ее нельзя принимать вместе с алкоголем, а при приеме на полный желудок действие препарата сводится на нет, — отметил Кирилл Касанов. — У рассасывающихся таблеток и пленок эффективность при приеме пищи сохраняется, но уменьшается скорость всасывания — и эффект наступает значительно позже.
— На российском рынке представлены препараты, принимаемые внутрь (в виде таблеток или капсул накануне полового акта или постоянно), а также препарат для интракавернозных инъекций (в тело полового члена) — альпростадил, — добавил Сергей Куликов, врач-уролог, андролог, микрохирург «Ай-клиник СЗ».
— В России препараты на основе силденафила производятся довольно давно отечественными фармкомпаниями, — продолжил Сергей Куликов. — У них привлекательная цена и вполне пристойное качество, чтобы послужить альтернативой оригинальному препарату. Используются формы в виде таблеток для приема внутрь, а также сублингвальные (под язык), которые начинают действовать несколько быстрее.
Так, согласно исследованию,
— Единственное, чем отличаются препараты, — это перечень побочных эффектов и продолжительность действия, — комментирует Евгений Вотяков. — В остальном российские лекарства для эректильной дисфункции ничуть не хуже западных. Разумеется, многое зависит от конкретного производителя, но глобально этот сегмент фармацевтики в России налажен достаточно хорошо.
Как отмечают участники круглого стола, при таком богатом выборе препаратов на российском рынке пациенту совместно с врачом нужно выбрать удобную форму, которая обеспечит необходимую скорость эффекта действующего вещества, возможность точного подбора дозировки и учтет факторы совместимости с пищей, напитками и другими лекарственными средствами.
Оперирующий уролог, уролог-онколог в СМ-Клинике в Санкт-ПетербургеКарточка эксперта
Сам себе назначил
Внешняя простота прием препаратов ФДЭ-5 — принял таблетку или пшикнул спреем и спустя какое-то время получил желаемый результат — зачастую побуждает пациентов заниматься самолечением.
— Многие так и поступают, покупая таблетки самостоятельно, пользуясь тем, что аптеки не соблюдают законодательство и отпускают препараты без рецепта, — комментирует Сергей Куликов. — В целом профиль безопасности лекарств этой группы высок. Самые частые побочные эффекты — заложенность носа, покраснение лица, головная боль, обратимое нарушение цветовосприятия, боль в спине… Однако существуют и противопоказания к применению, в том числе и в сочетании с некоторыми препаратами для лечения ишемической болезни сердца (нитратами). Поэтому лучше, когда врач назначит самый удобный препарат, научит правильно им пользоваться, чтобы избежать возможных осложнений, а также правильно подберет дозу.
— Тема улучшения эректильной функции сегодня невероятно коммерциализирована: интернет, СМИ, телеканалы переполнены рекламой всевозможных таблеток для «мужской силы», — продолжил Евгений Вотяков. — Тем не менее заниматься самолечением я бы категорически не советовал, даже если вы проштудировали сотни статей в Интернете. Уже при первых признаках эректильной дисфункции следует записаться на прием к врачу — урологу или урологу-андрологу. Только специалист сможет разобраться в причинах заболевания, подобрать подходящее лекарство и его дозировку. Занимаясь самолечением, вы рискуете упустить время и серьезно усугубить ситуацию — вплоть до безвозвратной потери эректильной функции, когда единственным выходом останется операция.
— Условия отпуска ингибиторов ФДЭ-5 из аптек — по рецепту. На этом можно поставить точку, — комментирует Кирилл Касанов. — Аптеки не имеют права продавать рецептурные лекарства без рецепта, что регулируется «Правилами надлежащей аптечной практики». Нарушения должны жестко караться штрафами и даже закрытием торговой точки.
По словам эксперта, бесконтрольное применение лекарственных препаратов может повлечь крайне нежелательные и даже фатальные последствия, как для самого пациента, так и для человечества и системы здравоохранения в целом. Наиболее яркий пример — антибиотики. Поэтому назначить
— В личной практике при назначении ингибитора ФДЭ-5 и подборе режима дозирования я в первую очередь обращаю внимание на наличие сопутствующих заболеваний, — комментирует Касанов. — Нередко прибегаю к консультации смежных специалистов — в частности, кардиолога. Это надо делать, так как заболевания сердечно-сосудистой системы — например, нестабильное артериальное давление — часто являются стоп-фактором для назначения терапии ингибиторов ФДА-5.
Он добавил, что дозировка таких препаратов значительно варьируется: в продаже есть микродозировки 5 мг, а также 25, 50 и с самой большой дозировкой — 100 мг. При этом прямой связи «больше доза — лучше действие» нет. А вот вероятность побочных эффектов с увеличением количества препарата резко возрастает. Различные дозировки необходимы для назначения специалистом в разных схемах лечения. Цели проводимой терапии не всегда упираются только в коррекцию расстройства эрекции. Бывает, что они важны для устранения других ассоциированных симптомов — например, затрудненного мочеиспускания.
Другие варианты
Естественно, препараты этой группы — не единственный способ решения проблем эректильной дисфункции, хотя и занимают на сегодняшний день ведущее место в рекомендуемой терапии.
Например, есть процент мужчин (15-42%), у которых применение ингибиторов ФДЭ-5 неэффективно, отмечает Александр Осадчинский:
— Как известно, эти лекарства способствуют расширению артерий и расслаблению гладкомышечных клеток кавернозной ткани. Однако для запуска реакции необходимы импульсы, поступающие из центральной нервной системы. Их интенсивность зависит от реакции пациента на сексуальный раздражитель. При резком снижении либидо, а именно оно угасает с возрастом в первую очередь, монотерапия ингибиторами ФДЭ-5 малоэффективна.
— Мы всегда понимали и понимаем, что медикаментозная терапия является больше симптоматической, то есть не излечивает полностью нашего пациента, — объясняет Александр Осадчинский. — Мужчины переходят на следующую линию терапии ЭД (например на интракавернозные инъекции полового члена) и затем даже могут выбрать имплантацию полового члена.
— Когда консервативные методики оказываются бессильны, задействуют хирургическое лечение, — подтверждает Евгений Вотяков. — Оно также бывает разным: от всевозможных операций на венах или артериях для улучшения кровообращения до фаллопротезирования.
Что касается медикаментозной терапии, то, по словам Вотякова, в ряде случаев ее совмещают с аппаратными методиками — например, ударно-волновой терапией. В арсенале урологов есть и ЛОД-терапия, основанная на применении механических приборов для коррекции эректильной дисфункции. Создавая отрицательное давление, такие устройства как бы «накачивают» половой член кровью, за счет чего возникает эрекция.
Среди методов лечения Сергей Куликов называет также коррекцию уровня гормонов (тестостерона и гормонов щитовидной железы), что позволяет улучшить качество эрекции, повысить либидо, а также потенцировать действие лекарственных форм для лечения ЭД. Дополнительно помочь может также психологическое консультирование, а также терапия сопутствующих проявлений стресса и депрессии.
Наряду с инъекциями, по его словам, используются формы альпростадила для введения в мочеиспускательный канал в виде свечей или крема, которые могут проявлять бóльшую эффективность, чем таблетированные формы, но меньшую — в сравнении с инъекциями.
А в чем проблема?
«Раскрученность» в медиапространстве лекарств от эректильной дисфункции не уменьшает серьезности самой проблемы, с которой сталкиваются мужчины.
— Недавние
— Расстройство эрекции, часто сопровождающееся такими явлениями, как чувство страха, повышенная тревожность и неуверенность в себе, отчаяние и угнетенность, снижает качество жизни. Более чем в 4 раза повышается физическая неудовлетворенность пациентов и более чем в 2 раза — психоэмоциональная, — отмечает Александр Осадчинский.
По его словам, причины развития ЭД делятся на нарушения психологической сферы, приводящие к расстройствам эректильной функции, и на органические, которые воздействуют именно на структурном уровне организма. Среди них различают сосудистую, нейрогенную и эндокринную (гормональную) формы.
Среди основных причин Евгений Вотяков называет болезни сердечно-сосудистой и нервной систем, различные травмы.
— Проблемы с эрекцией часто оказываются следствием заболеваний эндокринной системы: сахарного диабета, ожирения, сбоя в работе щитовидной железы, нарушения обмена гормона тестостерона в организме, — говорит Вотяков. — Эректильная дисфункция также способна развиваться на фоне болезней мочеполовой системы. Сюда относятся простатит — воспаление предстательной железы и везикулит — воспаление семенных пузырьков. Спусковым крючком способны выступать внешние факторы: например, неблагоприятный радиационный фон.
Он также отмечает, что немалый процент диагнозов имеет психогенную природу, особенно среди молодых людей: психологические травмы, неудачный опыт интимной близости провоцируют в юношах комплексы, боязнь неудач и неуверенность в собственной мужской силе.
А раз есть проблема, то есть и необходимость в разработке препаратов — в том числе ингибиторов ФДЭ-5.
— Конечно, необходима поддержка соответствующими государственными структурами фармпроизводителей не только в выпуске «жизненно важных препаратов», но и препаратов «качества жизни», — говорит Кирилл Касанов. — Препараты силденафила и другие ингибиторы ФДЭ-5 можно смело отнести к последней группе. Вспомним известные успехи отечественного сельского хозяйства в последние годы. Полки наших продовольственных магазинов с лихвой насыщены отечественными продуктами. Будем надеяться, что аналогичное изобилие сохранится и в аптечной сети.
Он отмечает: возможность осуществления полноценного полового акта — первоочередной маркер не только физиологического, но и психологического здоровья каждого мужчины. Нарушение эректильной функции приводит к значительному снижению качества половой жизни не только партнера-мужчины, но и женщины. Таким образом, у этой проблемы значимость не столько медицинская, сколько социальная.