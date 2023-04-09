БАДы или лекарство: чем отличаются и как правильно выбирать, объяснила врач

История знает массу примеров

В примитивной форме БАДы существуют много тысячелетий. Александр Македонский, собирая свое огромное войско в очередной завоевательный поход, по совету своих врачевателей выбирал в качестве пищи для солдат только зерно, собранное в долинах Нила. Это зерно вбирало в себя все минеральные элементы и питательные вещества, которые весной давал разливающийся Нил.

Вместе с продуктами, приготовленными на основе этого зерна, в организм попадали все полезные вещества, обеспечивая полноценное питание. По легенде, император так же тщательно относился к подбору любого продукта для воинов.

Это не единственный подобный факт, но стоит помнить, что медики того времени не обладали точными знаниями в области нутрициологии — науки о питательных веществах. Но уже тогда они ставили на первое место в вопросах сохранения здоровья культуру питания.