БАДы или лекарство: чем отличаются и как правильно выбирать, объяснила врач

По своей сути применение биологически активных добавок — отнюдь не новое направление в медицине. Даже древние врачеватели замечали определенное негативное влияние на здоровье человека некачественной пищи, неполноценного рациона и образа жизни. Современные медики уверены: с помощью коррекции пищевого рациона можно предотвратить развитие многих патологий.
Целебные травы и качественные продукты питания издавна использовались для помощи в лечении и поддержании здоровья в традиционной медицине разных стран. Но нужны ли нам БАДы и стоит ли их покупать самостоятельно? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к врачу Светлане Ченской, дежурному врачу клиники «Будь здоров» в Каменске-Уральском.
История знает массу примеров
В примитивной форме БАДы существуют много тысячелетий. Александр Македонский, собирая свое огромное войско в очередной завоевательный поход, по совету своих врачевателей выбирал в качестве пищи для солдат только зерно, собранное в долинах Нила. Это зерно вбирало в себя все минеральные элементы и питательные вещества, которые весной давал разливающийся Нил.
Вместе с продуктами, приготовленными на основе этого зерна, в организм попадали все полезные вещества, обеспечивая полноценное питание. По легенде, император так же тщательно относился к подбору любого продукта для воинов.
Это не единственный подобный факт, но стоит помнить, что медики того времени не обладали точными знаниями в области нутрициологии — науки о питательных веществах. Но уже тогда они ставили на первое место в вопросах сохранения здоровья культуру питания.
Почему наша еда неидеальна?
В основном мы все делаем на бегу. Завтрак состоит из чашки кофе, обед — из двух чашек чудесного напитка, и хорошо, если ужин ваш будет полноценным. Кроме того, все продукты, используемые современным человеком для приготовления пищи, уже не обладают той питательной ценностью, которая полностью удовлетворяет потребности в питательных веществах, витаминах, минералах.
Получая подобное питание, организм находится в состоянии постоянного стресса — не только внешнего, но и внутреннего, поскольку на восстановление и полноценное функционирование его клеток требуется гораздо больше энергии, чем мы получаем с пищей. Именно поэтому столь популярно в последние десятилетия использование биологически активных добавок. Они обещают сделать питание идеальным.
Не путайте понятия
Сегодня добавки можно купить не только в аптеках. Большую их часть люди приобретает в интернет-магазинах, через различных распространителей, странички которых как грибы после дождя плодятся в соцсетях. Они агрессивно пиарят свою продукцию, сознательно называя свои добавки «препаратами», хотя это в корне неверно.
Несмотря на большой ассортимент лекарственных средств, которые продают без рецепта, и многочисленные БАДы, различия между этими группами товаров важно знать каждому. Самое главное из них: БАД никогда не применяется для лечения заболеваний, только для профилактики и в процессе выздоровления организма.
Кроме того, стоит обращать особенное внимание на тот факт, что законодательно БАДы не относятся к лекарственным средствам, эксперты причисляют их к пищевым продуктам, отсюда и полное их название звучит как «биологически активные добавки к пище».
От однозначного «да» до категоричного «нет»
Людей по отношению к БАДам можно условно разделить на две большие группы. Первая группа крайне подозрительно относится к такой продукции, всегда скептически настроена, и никакие доказательства (например, всемирный авторитет производителя) не могут изменить это мнение.
Другая группа людей, напротив, безоговорочно доверяет БАДам больше, чем лекарственным препаратам, поскольку считает, что натуральный состав не может оказать никаких негативных влияний на организм. И с тем и с другим утверждением можно поспорить.
Почему важно, чтобы мы понимали разницу?
Во-первых, уже отмечено, что цели применения лекарств и БАДов различны, и сравнивать их в общем-то некорректно. Это две разные группы средств, общее между ними одно: к применению всех этих препаратов необходим тщательный и обоснованный подход. Выбирать все эти средства должен врач вместе с вами.
Во-вторых, безграничное доверие к народной медицине, стремление к использованию только натуральных продуктов может сыграть с человеком злую шутку, поскольку нет абсолютно безопасных биологически активных веществ. Всегда нужно учитывать и принимаемые дозировки, и, что более важно в случае с БАДами, их индивидуальную переносимость.
Они далеко не всегда натуральные
Кроме того, биологически активные добавки могут содержать не натуральные, а «идентичные натуральным» вещества, поскольку такое производство дешевле и проще. Да, в соответствии с законом БАДы не могут содержать сильнодействующих, наркотических и ядовитых веществ, а также растительного сырья, не применяемого в медицинской практике и не используемого в питании. Тем не менее именно с содержанием запрещенных веществ связаны все БАД-скандалы последних лет.
Именно поэтому, несмотря на фактическую пропаганду в СМИ самолечения, даже при использовании БАДов (не говоря уже о лекарствах) необходимо консультироваться с врачом и очень взвешенно относиться к приему любого средства.
Есть ли разница — БАДы в магазине или в аптеке?
Несмотря на то что в продаже находится немало БАДов, аптеки предпочитают брать на реализацию продукцию очень известных производителей, пользующуюся доверием профессионалов фармации и покупателей. Таких производителей, отечественных и зарубежных, хотя и немного, но они есть. Качество такой продукции не подвергается сомнению. В Интернете же продвигаются «новички» и малоизвестные, зачастую не проверенные и сомнительные производители, которых аптеки просто не возьмут.
Отметим еще одну тенденцию последних лет: услышав рекламу нового БАДа, покупатель не бездумно приобретает его, а ищет отзывы о нем и задает вопросы врачу. Это самый верный подход, который не позволит нанести вреда здоровью.