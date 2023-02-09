Пилюли или порошки, призванные подавлять аппетит, — это разновидность таблеток для похудения. Некоторым они могут помочь снизить массу тела, уменьшая чувство голода или позволяя человеку чувствовать себя сытым после меньшего объема пищи. Они могут быть полезны людям, у которых очень много лишнего веса.
Нередко их прописывают врачи-диетологи, строго на рецептурном бланке, и постоянно контролируют прием лекарства. Во многих странах вполне можно купить безрецептурные таблетки для похудения. Но человек похудеет еще больше, если будет сочетать их с изменениями привычной жизни, корректируя свою диету и регулярно занимаясь физическими упражнениями. «Доктор Питер» обсудил опасность средств для подавления аппетита с эндокринологом Татьяной Охотниковой.
Как они работают
Таблетки, которые могут подавлять аппетит, — разновидность препаратов для похудения, не относящихся к жиросжигателям. Действующие вещества влияют на центр аппетита, отбивая желание поесть.
Они могут контролировать ощущение голода или позволяют быстрее насытиться при меньшем количестве потребляемой пищи — съел пару ложек и наелся. На фоне уменьшения поступающих калорий вес постепенно снижается.
Они работают, но эффект невысокий
В среднем люди, которые сочетают эти лекарства с изменениями собственного образа жизни (рационально подобранная диета и упражнения), теряют от 3% до 9% от своего начального веса за 12 месяцев. Согласитесь, это не так много с учетом тех побочных эффектов, которые возможны на фоне их применения.
Только лечащий врач, оценив состояние здоровья, объем лишнего веса по ИМТ, может назначить данные пилюли, когда выявлены специфические показания к их приему:
тяжелая степень ожирения, если ваш ИМТ перевалил за 30;
ожирение с ИМТ больше 27, но дополнительно есть гипертония, выявлен диабет, в сосудах полно атеросклеротических бляшек.
Какие бывают средства для похудения
Среди всех таблеток, влияющих на аппетит, выделяют безрецептурные (таких мало) и по рецепту (их большинство). Препараты могут влиять на сжигание жира, аппетит, разгоняют метаболизм и влияют на нервную систему. Препараты — подавители аппетита относят к сильнодействующим, влияющим на психику и работу нервной системы, поэтому они во многих странах под запретом из-за серьезных побочных эффектов.
В Интернете рекламируют растительные препараты и БАДы, якобы подавляющие аппетит. Перед применением безрецептурных таблеток для похудения проконсультируйтесь с врачом. Некоторые средства для подавления аппетита могут взаимодействовать с лекарствами или вызывать проблемы со здоровьем.
Есть ли преимущества у подавителей аппетита
У некоторых людей подавление аппетита ускоряет потерю веса. Таблетки для похудения могут помочь изменить способ питания, а также вы научитесь распознавать сигналы, которые говорят о том, что вы уже сыты.
Исследования показали, что люди, употребляющие средства, подавляющие аппетит, могут потерять от 5 до 10 процентов своего веса. Возникает меньше эмоциональной зависимости от еды, формируется способность мысленно сосредоточиваться на правильном приеме пищи и более длительных перерывах между приемами еды.
Риски порой перевешивают пользу
В некоторых случаях подавители аппетита (даже безрецептурные) вызывают повреждение печени. Важно немедленно обращаться к врачу, если вы заметили признаки заболевания печени, такие, как желтуха (пожелтение кожи или глаз). Более частые побочные эффекты включают:
запор,
кашель,
головокружение,
сухость во рту или изменение вкусовых ощущений,
усталость,
головные боли,
повышенное артериальное давление или частоту сердечных сокращений,
тошноту и рвоту,
проблемы со сном или бессонницу.
Подавители аппетита могут взаимодействовать с лекарствами, включая антидепрессанты и успокаивающие препараты. Они также ухудшают определенные состояния здоровья. Лекарства небезопасны для беременных и кормящих женщин. Нельзя принимать подавители аппетита, если у человека есть:
глаукома,
сердечное заболевание,
гипертиреоз (сверхактивная щитовидная железа),
заболевание печени.
Риски, связанные со средствами для подавления аппетита, возникают в основном из-за побочных эффектов, поэтому так важно начинать использовать средства для подавления аппетита после того, как их разрешит доктор. Нужно заранее сообщить своему врачу, если вы страдаете или страдали ранее от:
серьезной степени атеросклероза;
злоупотребления алкоголем;
аллергической реакцией на любой из ингредиентов средств для подавления аппетита.
Сахарный диабет. Этим людям может потребоваться изменить количество принимаемого инсулина или пероральных антидиабетических препаратов.
Семейный анамнез психических заболеваний. На фоне приема возможна депрессия или другое психическое заболевание.
Большинству людей лучше без них
Важно также знать, что действие средств для подавления аппетита прекращается, как только вы прекращаете их принимать. Вот почему так важно придерживаться здоровой диеты и больше двигаться. Эти изменения образа жизни имеют решающее значение для постоянного успеха в похудении.