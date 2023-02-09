Вред и польза препаратов для снижения аппетита: можно ли с ними похудеть и не разрушить организм

В попытках похудеть очень велик соблазн выбрать самый, казалось бы, простой путь — подавлять аппетит, чтобы меньше есть. С этой целью даже разработан ряд лекарств, которые могут влиять на чувство голода.