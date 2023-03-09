В Университете Восточной Англии создали препарат, который может лечить рак костей без операций

Исследователи из Университета Восточной Англии разработали препарат, который может помочь в излечении людей с остеосаркомой — он работает против всех основных типов первичного рака костей. Называется лекарство CADD522, оно блокирует работу гена RUNX2, связанного с распространением раковых метастазов.

Важно, что разработка оказывает не такое разрушительное воздействие на организм, как использующиеся методы лечения. Работа гена RUNX2 не требуется здоровым клеткам — например, ученые уже выяснили, что препарат не вызывает токсических побочных эффектов, таких как выпадение волос или проблемы с пищеварением. Работа исследователей опубликована в Journal of Bone Oncology.

Препарат уже опробовали на лабораторных мышах — всем грызунам перед введением пересадили клетки рака кости человеческого типа. Опыт показал: животные хорошо перенесли терапию, но самое главное, что лекарство повысило на 50% выживаемость среди подопытных.

Теперь препарат проходит официальную токсикологическую оценку, прежде чем команда соберет все данные и обратится за одобрением клинических испытаний на людях.