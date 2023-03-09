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В Университете Восточной Англии создали препарат, который может лечить рак костей без операций

Новый препарат уже опробовали на мышах, которым имплантировали рак костей человеческого типа. Ученые надеются, что разработка поможет избавлять людей от смертельного заболевания без калечащих операций и изнурительной химиотерапии.

9 марта 2023
Лечить рак
Источник:
freepik

Остеосаркома, или рак костей, — один из самых агрессивных видов онкологии. Опухоли растут быстро, метастазы проявляются рано, чаще всего поражая легкие или головной мозг. От опасной патологии чаще страдают дети. Причем больше мальчиков. В структуре заболеваемости детей костные саркомы составляют порядка 7-8%, у взрослых этот процент ниже. Пик заболеваемости приходится на возраст от 12 до 17 лет. Позже риск снижается.

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Исследователи из Университета Восточной Англии разработали препарат, который может помочь в излечении людей с остеосаркомой — он работает против всех основных типов первичного рака костей. Называется лекарство CADD522, оно блокирует работу гена RUNX2, связанного с распространением раковых метастазов.

Важно, что разработка оказывает не такое разрушительное воздействие на организм, как использующиеся методы лечения. Работа гена RUNX2 не требуется здоровым клеткам — например, ученые уже выяснили, что препарат не вызывает токсических побочных эффектов, таких как выпадение волос или проблемы с пищеварением. Работа исследователей опубликована в Journal of Bone Oncology.

Препарат уже опробовали на лабораторных мышах — всем грызунам перед введением пересадили клетки рака кости человеческого типа. Опыт показал: животные хорошо перенесли терапию, но самое главное, что лекарство повысило на 50% выживаемость среди подопытных.

Теперь препарат проходит официальную токсикологическую оценку, прежде чем команда соберет все данные и обратится за одобрением клинических испытаний на людях.

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Что важно знать про рак костей

Максим Рыков
медицина

доктор медицинских наук, врач-онколог

Прогноз у пациентов с раком кости крайне неблагоприятный, лечение довольно сложное и продолжительное, занимает не менее года, рассказывал онколог. Оно включает в себя:

  • неоадъювантную или предоперационную химиотерапию,

  • последующее хирургическое лечение, если опухоль локализована там, где его возможно выполнить,

  • лучевую терапию, если это саркома Юинга,

  • послеоперационную химиотерапию.

С чем можно спутать рак костей

К несчастью, остеосаркому нередко принимают за другие патологии. Злокачественные образования костей можно спутать с:

  • остеомиелитом — воспалением костного мозга, при котором обычно поражаются все элементы кости (надкостница, губчатое и компактное вещество);

  • туберкулезом костей — специфической инфекцией, вызываемой палочками Коха. Протекает с поражением позвоночника или костей рук и ног.

— В некоторых случаях бывает и правда довольно сложно различить патологии, особенно для врача первичного звена. Также опухоли путают с переломами, хотя рентгенологическая картина при костных саркомах достаточно характерна. Но если врач лучевой диагностики ранее не сталкивался с такими пациентами, то у него могут возникнуть сложности в интерпретации диагноза, — поясняет Максим Рыков.

Автор текста:Софья Хромова
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