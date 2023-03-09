В Университете Восточной Англии создали препарат, который может лечить рак костей без операций

Остеосаркома, или рак костей, — один из самых агрессивных видов онкологии. Опухоли растут быстро, метастазы проявляются рано, чаще всего поражая легкие или головной мозг. От опасной патологии чаще страдают дети. Причем больше мальчиков. В структуре заболеваемости детей костные саркомы составляют порядка 7-8%, у взрослых этот процент ниже. Пик заболеваемости приходится на возраст от 12 до 17 лет. Позже риск снижается.
Исследователи из Университета Восточной Англии разработали препарат, который может помочь в излечении людей с остеосаркомой — он работает против всех основных типов первичного рака костей. Называется лекарство CADD522, оно блокирует работу гена RUNX2, связанного с распространением раковых метастазов.
Важно, что разработка оказывает не такое разрушительное воздействие на организм, как использующиеся методы лечения. Работа гена RUNX2 не требуется здоровым клеткам — например, ученые уже выяснили, что препарат не вызывает токсических побочных эффектов, таких как выпадение волос или проблемы с пищеварением. Работа исследователей
Препарат уже опробовали на лабораторных мышах — всем грызунам перед введением пересадили клетки рака кости человеческого типа. Опыт показал: животные хорошо перенесли терапию, но самое главное, что лекарство повысило на 50% выживаемость среди подопытных.
Теперь препарат проходит официальную токсикологическую оценку, прежде чем команда соберет все данные и обратится за одобрением клинических испытаний на людях.
Что важно знать про рак костей
доктор медицинских наук, врач-онколог
Прогноз у пациентов с раком кости крайне неблагоприятный, лечение довольно сложное и продолжительное, занимает не менее года, рассказывал онколог. Оно включает в себя:
неоадъювантную или предоперационную химиотерапию,
последующее хирургическое лечение, если опухоль локализована там, где его возможно выполнить,
лучевую терапию, если это саркома Юинга,
послеоперационную химиотерапию.
С чем можно спутать рак костей
К несчастью, остеосаркому нередко принимают за другие патологии. Злокачественные образования костей можно спутать с:
остеомиелитом — воспалением костного мозга, при котором обычно поражаются все элементы кости (надкостница, губчатое и компактное вещество);
туберкулезом костей — специфической инфекцией, вызываемой палочками Коха. Протекает с поражением позвоночника или костей рук и ног.
— В некоторых случаях бывает и правда довольно сложно различить патологии, особенно для врача первичного звена. Также опухоли путают с переломами, хотя рентгенологическая картина при костных саркомах достаточно характерна. Но если врач лучевой диагностики ранее не сталкивался с такими пациентами, то у него могут возникнуть сложности в интерпретации диагноза, — поясняет Максим Рыков.