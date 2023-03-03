«Это надежда на продление жизни»: в России создан препарат против рака, не поддающегося лечению

Разработка российских ученых, занимающихся ядерной медициной, показала отличные результаты. Нескольким пациентам с раком простаты в кастрационно-резистентной стадии впервые был введен новый терапевтический радиофармпрепарат «225Ac-PSMA» на основе актиния. Его создали в НМИЦ радиологии Минздрава России.

— Все прошло успешно! Впереди нас ждут две фазы клинических исследований, но, безусловно, для пациентов, страдающих кастрационно-резистентным раком предстательной железы, это большая надежда на продление жизни , — заявил представитель НМИЦ Валерий Крылов.

В 2021 году для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в России начали применять радиолигандную терапию — это системный метод лечения. Он помогает добиться контроля над всеми метастатическими очагами, а не только над самим новообразованием. Тогда пациенту ввели препарат на основе лютеция. Затем ученые исследователи и альфа-излучатель актиний.

— Актиний более мощный по своему воздействию, чем лютеций. Есть исследования, которые доказали, что некоторым пациентам, которые нечувствительны к лютецию, можно помочь как раз при помощи актиния, — объясняет Валерий Крылов.