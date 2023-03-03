«Это надежда на продление жизни»: в России создан препарат против рака, не поддающегося лечению

Разработка российских ученых, занимающихся ядерной медициной, показала отличные результаты. Нескольким пациентам с раком простаты в кастрационно-резистентной стадии впервые был введен новый терапевтический радиофармпрепарат «225Ac-PSMA» на основе актиния. Его создали в НМИЦ радиологии Минздрава России.
— Все прошло успешно! Впереди нас ждут две фазы клинических исследований, но, безусловно, для пациентов, страдающих кастрационно-резистентным раком предстательной железы, это большая надежда на продление жизни, — заявил представитель НМИЦ Валерий Крылов.
В 2021 году для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в России начали применять радиолигандную терапию — это системный метод лечения. Он помогает добиться контроля над всеми метастатическими очагами, а не только над самим новообразованием. Тогда пациенту ввели препарат на основе лютеция. Затем ученые исследователи и альфа-излучатель актиний.
— Актиний более мощный по своему воздействию, чем лютеций. Есть исследования, которые доказали, что некоторым пациентам, которые нечувствительны к лютецию, можно помочь как раз при помощи актиния, — объясняет Валерий Крылов.
Что такое кастрационно-резистентный рак
Рак простаты — наиболее часто встречающаяся опухоль у мужчин, она входит в тройку самых распространенных. По данным главного онколога Минздрава Андрея Каприна, в 2021 году он был вторым. Причем число пациентов с запущенными формами этого вида рака становится все больше. Случается, что через 15–20 месяцев после хирургической или медикаментозной кастрации развивается кастрационно-резистентный рак простаты.
Это означает, что злокачественные клетки становятся устойчивыми к стандартным методам лечения и опухоль продолжает расти, несмотря на проводимую терапию. Этот вид рака может быть как метастатическим, так и неметастатическим.
Но теперь у пациентов с таким диагнозом есть надежда.
— Ядерная медицина — очень перспективное направление. Грамотно комбинируя технологии ядерной медицины с хирургическим лечением, мы получаем жесточайшего врага опухолевой клетки, — отметил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
Факторы риска рака простаты
Ожирение.
Злоупотребление алкоголем.
Отсутствие физической активности — в том числе сексуальной (это доказали ученые).
Особенности питания. Кроме жирных и мясных продуктов на развитие рака простаты могут влиять молочные продукты, томаты (они, наоборот, защищают от болезни), витамин D (вредна как низкая, так и высокая концентрация этого витамина).
Регион проживания. К примеру, у мужчин в Японии риск рака предстательной железы ниже, чем у жителей западных стран.