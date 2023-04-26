Российские ученые предложили малотоксичное и эффективное лекарство от рака

Команда российских ученых предложила новый подход к лечению рака. Их способ должен помочь снизить тяжелые побочные эффекты от лечения. Исследователи создали пролекарство для комбинированной химиотерапии и фотодинамической терапии на основе платины и фотосенсибилизатора — это вещество увеличивает чувствительность тканей к воздействию света. Средство активизируется исключительно в зоне злокачественной опухоли под воздействием синего света. Препарат не трогает необлученные ткани, благодаря чему врачи могут более точечно лечить болезнь.
Кроме того, пролекарство позволяет обойти проблему резистентности к обычным противоопухолевым препаратам,
Как пояснила руководитель проекта, кандидат химических наук и старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории биофизики НИТУ МИСИС Ольга Красновская, пролекарство — это исходно фармакологически неактивное соединение, которое активируется в нашем теле, высвобождая терапевтический агент.
Разработанное учеными пролекарство — это, по сути, соединение цисплатина (противоопухолевое средство с платиной) и рибофлавина (витамин В12).
Дело в том, что обычная химиотерапия влияет на все клетки. А если лечение продолжается долго, со временем опухолевые ткани вырабатывают резистентность, и тогда лекарство хуже работает. Платиносодержащие лекарства часто используют для терапии опухолей, однако далеко не все соединения по итогу добираются до места злокачественного новообразования. Как говорят врачи, 90% введенного цисплатина деактивируется еще в кровотоке, до намеченной цели добирается только 1% или даже меньше. При этом тяжелые побочные эффекты такой препарат все равно может давать.
Как обещают разработчики, новое средство будет наносить двойной удар по раку без тяжелой «побочки». Цисплатин связывает молекулы ДНК раковых клеток и препятствует их развитию, а рибофлавин при облучении светом способен образовывать активные формы кислорода, что также позволяет уничтожать опухоль.
В будущем авторы инновационного подхода хотят исследовать созданное пролекарство на животных.