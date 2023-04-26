Российские ученые предложили малотоксичное и эффективное лекарство от рака

Дело в том, что обычная химиотерапия влияет на все клетки. А если лечение продолжается долго, со временем опухолевые ткани вырабатывают резистентность, и тогда лекарство хуже работает. Платиносодержащие лекарства часто используют для терапии опухолей, однако далеко не все соединения по итогу добираются до места злокачественного новообразования. Как говорят врачи, 90% введенного цисплатина деактивируется еще в кровотоке, до намеченной цели добирается только 1% или даже меньше. При этом тяжелые побочные эффекты такой препарат все равно может давать.