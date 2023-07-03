В Японии создали первое в мире лекарство для роста новых зубов

Японские ученые добились прогресса в разработке нового лекарства, которое позволит людям выращивать новые зубы. Исследования показывают, что у человека есть все необходимое для третьего набора зубов, но этот процесс блокируется определенным белком.
Лекарство показало эффективность в предыдущих экспериментах на мышах: оно стимулировало рост зубов «третьего поколения»,
Съел таблетку — вырос зуб
«Идея вырастить новые зубы — мечта каждого дантиста. Я работал над этим, когда был аспирантом. Я был уверен, что смогу это осуществить», —
Исследовательская группа Такахаши сосредоточила свое внимание на белке USAG-1, который ограничивает рост зубов. Было разработано нейтрализующее антитело, способное блокировать функцию этого белка. Лекарство давали мышам, и у них прорезывались новые зубы.
Сейчас уже ведутся работы по подготовке препарата для использования человеком. В первую очередь лекарство предназначено для пациентов, у которых отсутствует полный набор взрослых зубов из-за врожденных факторов. Это называется «адентия».
В будущем у лекарства может быть и более широкое применение, отмечают исследователи.
Когда появится лекарство
«Когда лечение зубов невозможно из-за серьезного кариеса или по другим причинам, люди теряют их и вынуждены устанавливать зубные протезы или имплантаты. Возможность вырастить зубы третьего поколения может изменить ситуацию, — говорит Такахаши. — В любом случае мы верим, что уже в ближайшие годы лекарство для восстановления зубов станет доступным».
Клинические испытания препарата запланированы на июль 2024 года. Для общего пользования лекарство хотят подготовить к 2030 году.
Стоит отметить, что некоторые животные, включая акул и некоторые виды рептилий, способны постоянно генерировать новые зубы. В то же время люди могут вырастить всего два набора зубов в течение жизни.
Ранее стоматолог Романова рассказала, в каком случае зуб придется удалять, как бы ни хотелось оставить его на месте и восстановить. Например, когда от зуба остались одни корни. Это уже отдельно стоящие фрагменты, они уже не могут быть практически использованы. Также зуб удаляют, если он разрушен ниже уровня десны больше чем на 3 миллиметра. Тут стоматолог понимает, что спасать бесполезно, только удалять. О других веских причинах для удаления зуба можно узнать здесь.