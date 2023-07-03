В Японии создали первое в мире лекарство для роста новых зубов

Ранее стоматолог Романова рассказала, в каком случае зуб придется удалять, как бы ни хотелось оставить его на месте и восстановить. Например, когда от зуба остались одни корни. Это уже отдельно стоящие фрагменты, они уже не могут быть практически использованы. Также зуб удаляют, если он разрушен ниже уровня десны больше чем на 3 миллиметра. Тут стоматолог понимает, что спасать бесполезно, только удалять. О других веских причинах для удаления зуба можно узнать здесь.