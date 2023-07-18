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Прорыв или очередная попытка? Ученые представили новое лекарство от болезни Альцгеймера

Ученые возлагают серьезные надежды на новое лекарство от болезни Альцгеймера. Препарат успешно прошел стадию испытаний, результаты были представлены на научной конференции и вызвали серьезное обсуждение.

18 июля 2023
альцгеймер
Источник:
iStockphoto

Результаты испытаний нового лекарства, тормозящего развитие болезни Альцгеймера, представили исследователи американской фармацевтической компании «Эли Лилли и Ко» на международной конференции в Амстердаме.

Ученые заявили, что препарат «Донанемаб» может замедлить неизбежное ухудшение состояния пациентов со старческим слабоумием примерно на четыре-семь месяцев при продолжительности терапии в 1,5 года. В исследовании приняли участие почти 1800 добровольцев в возрасте от 60 до 85 лет. Фармкомпания заявила, что уже запросила одобрение препарата у регулирующих органов. Это означает, что пациенты могут начать лечение препаратом уже в 2025 году.

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Поворотный момент или очередная попытка

Все предыдущие попытки ученых разработать эффективное лекарство от Альцгеймера были направлены на борьбу с накоплением в головном мозге амилоидного белка. Со временем он образует бляшки, именно они нарушают функции мозга и приводят к когнитивным нарушениям, в том числе потере памяти. Но ни одна разработка пока не дала серьезных надежд для пациентов с Альцгеймером. Препараты выдают опасные побочные эффекты: кровоизлияния в мозг (геморрагический инсульт), отек мозга и другие.

Новый препарат — «Донанемаб» от «Эли Лилли и Ко» — тоже нацелен на амилоид. Он работает, используя иммунную систему для удаления токсичных бляшек в головном мозге, которые мешают взаимодействию клеток мозга. Вводится лекарство внутривенно. Терапия требует регулярного контроля состояния мозга на КТ и МРТ.

Исследования показали, что препарат особенно эффективен при лечении пациентов младше 75 лет на самых ранних ранних стадиях болезни Альцгеймера: он замедляет развитие слабоумия на 60%.

Но без побочных эффектов тоже не обошлось. Ученые признают, что у трети пациентов развился отек головного мозга. В ходе экспериментов три пациента скончались, и эти смерти связали с приемом лекарства и вызванном им кровотечением.

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Мнения ученых о лекарстве против Альцгеймера

«Это действительно поворотный момент в борьбе с болезнью Альцгеймера, и наука доказывает, что болезнь можно замедлить, — заявил доктор Ричард Окли, заместитель директора по исследованиям и инновациям благотворительной организации Alzheimer's Society. — В будущем болезнь Альцгеймера может стать хроническим заболеванием вроде диабета и астмы. Люди научатся жить с ней, имея эффективные методы лечения, которые позволят снимать симптомы и вести полноценный образ жизни».

«Если лекарство одобрят в Британии, то пациентам надо будет честно говорить о том, какие риски они могут получить из-за подобного лечения. Побочные эффекты весьма серьезные», — заявил профессор Пареш Малхотра, глава отделения неврологии в Имперском колледже Лондона.

«Считаю, действие „Донанемаба“ как потенциального препарата первого поколения весьма скромное, — заявила и доктор Сьюзан Кольхас из Центра исследования болезни Альцгеймера в Великобритании. — Но эти результаты еще раз подтверждают, что удаление амилоидного белка из мозга может помочь людям, страдающим от этой разрушительной болезни, если вовремя начать их лечить».

Автор текста:Анна Майская
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