Прорыв или очередная попытка? Ученые представили новое лекарство от болезни Альцгеймера

Все предыдущие попытки ученых разработать эффективное лекарство от Альцгеймера были направлены на борьбу с накоплением в головном мозге амилоидного белка. Со временем он образует бляшки, именно они нарушают функции мозга и приводят к когнитивным нарушениям, в том числе потере памяти. Но ни одна разработка пока не дала серьезных надежд для пациентов с Альцгеймером. Препараты выдают опасные побочные эффекты: кровоизлияния в мозг (геморрагический инсульт), отек мозга и другие.