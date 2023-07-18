Прорыв или очередная попытка? Ученые представили новое лекарство от болезни Альцгеймера

Результаты испытаний нового лекарства, тормозящего развитие болезни Альцгеймера, представили исследователи американской фармацевтической компании «Эли Лилли и Ко» на международной конференции в Амстердаме.
Ученые заявили, что препарат «Донанемаб» может замедлить неизбежное ухудшение состояния пациентов со старческим слабоумием примерно на четыре-семь месяцев при продолжительности терапии в 1,5 года. В исследовании приняли участие почти 1800 добровольцев в возрасте от 60 до 85 лет. Фармкомпания
Поворотный момент или очередная попытка
Все предыдущие попытки ученых разработать эффективное лекарство от Альцгеймера были направлены на борьбу с накоплением в головном мозге амилоидного белка. Со временем он образует бляшки, именно они нарушают функции мозга и приводят к когнитивным нарушениям, в том числе потере памяти. Но ни одна разработка пока не дала серьезных надежд для пациентов с Альцгеймером. Препараты выдают опасные побочные эффекты: кровоизлияния в мозг (геморрагический инсульт), отек мозга и другие.
Новый препарат — «Донанемаб» от «Эли Лилли и Ко» — тоже нацелен на амилоид. Он работает, используя иммунную систему для удаления токсичных бляшек в головном мозге, которые мешают взаимодействию клеток мозга. Вводится лекарство внутривенно. Терапия требует регулярного контроля состояния мозга на КТ и МРТ.
Исследования показали, что препарат особенно эффективен при лечении пациентов младше 75 лет на самых ранних ранних стадиях болезни Альцгеймера: он замедляет развитие слабоумия на 60%.
Но без побочных эффектов тоже не обошлось. Ученые признают, что у трети пациентов развился отек головного мозга. В ходе экспериментов три пациента скончались, и эти смерти связали с приемом лекарства и вызванном им кровотечением.
Мнения ученых о лекарстве против Альцгеймера
«Это действительно поворотный момент в борьбе с болезнью Альцгеймера, и наука доказывает, что болезнь можно замедлить, — заявил доктор Ричард Окли, заместитель директора по исследованиям и инновациям благотворительной организации Alzheimer's Society. — В будущем болезнь Альцгеймера может стать хроническим заболеванием вроде диабета и астмы. Люди научатся жить с ней, имея эффективные методы лечения, которые позволят снимать симптомы и вести полноценный образ жизни».
«Если лекарство одобрят в Британии, то пациентам надо будет честно говорить о том, какие риски они могут получить из-за подобного лечения. Побочные эффекты весьма серьезные», — заявил профессор Пареш Малхотра, глава отделения неврологии в Имперском колледже Лондона.
«Считаю, действие „Донанемаба“ как потенциального препарата первого поколения весьма скромное, — заявила и доктор Сьюзан Кольхас из Центра исследования болезни Альцгеймера в Великобритании. — Но эти результаты еще раз подтверждают, что удаление амилоидного белка из мозга может помочь людям, страдающим от этой разрушительной болезни, если вовремя начать их лечить».