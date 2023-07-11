Спутать невозможно: профессор назвала необычные признаки нехватки железа в организме

Железодефицитная анемия — очень частый диагноз у женщин. Причем о серьезных проблемах многие даже не догадываются и узнают о них только после планового анализа крови, увидев сниженные показатели гемоглобина.
Один из самых частых симптомов анемии — чувство усталости, нехватка сил. Дело в том, что при выраженной нехватке гемоглобина телу недостает кислорода, и тогда организм включает режим экономии энергии. Правда, похожее состояние у женщины может вызвать и сбой в работе щитовидной железы. Если она перешла в гипорежим, то обмен веществ, который контролируется в том числе этим органом, также будет замедляться. Итог — появление того самого симптома нехватки сил.
Также усталость может быть вызвана недосыпом, хроническим стрессом, психологическими проблемами, неправильным образом жизни и так далее.
Врач, профессор Оксана Драпкина объяснила, по каким еще признакам — не самым очевидным — можно заподозрить нехватку железа в организме и провериться на анемию.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессорЛичный сайт
Нетипичные симптомы
«Признаками железодефицитной анемии может быть пристрастие к запахам лака, бензина, красок, ацетона, выхлопных газов автомобиля и/или желание съесть мел, глину, уголь, песок, сырые крупы», — рассказала в своем блоге
Ранее профессор отмечала, что к основным симптомам этого заболевания кроме усталости относят также головокружение, бледность кожи и слизистых оболочек, раздражительность, учащенное сердцебиение, сухость кожи и ломкость волос и ногтей.
К слову, одышка — когда вы не можете быстро подняться по лестнице или пробежаться до отходящего автобуса — не только симптом патологий сердца, но и признак анемии. При этом заболевании количество поступающего в органы и ткани кислорода снижается, а чтобы компенсировать этот дефицит, организм наращивает частоту дыхания.
«Железодефицитная анемия лечится включением в рацион продуктов, богатых железом (красное мясо, печень, яйца, зеленые листовые овощи), и продуктов, богатых витамином С (шиповник, сладкий перец, черная смородина, цитрусовые и т.д.), которые облегчают усвоение железа организмом», — объяснила Оксана Драпкина.
Что делать при подозрении на анемию
«План обследования такой, —
Назначать препараты железа при подозрении на анемию может только врач.
О популярных препаратах железа
Препараты двухвалентного железа — быстро всасываются, усваиваются почти полностью. Но до трети пациентов не могут закончить курс, поскольку испытывают вздутие живота, тошноту, металлический привкус во рту.
Препараты трехвалентного железа — переходит в двухвалентное в присутствии окислителя (аскорбиновая кислота), а потом связывается с белком трансферритином, переносящим железо в органы и ткани. Путь усвоения сложнее, но более физиологичен, побочных эффектов меньше.
Липосомальное железо — это форма, где железо связано с белком. В таком состоянии оно переносится наиболее эффективно и не имеет побочных эффектов.