Спутать невозможно: профессор назвала необычные признаки нехватки железа в организме

Один из самых частых симптомов анемии — чувство усталости, нехватка сил. Дело в том, что при выраженной нехватке гемоглобина телу недостает кислорода, и тогда организм включает режим экономии энергии. Правда, похожее состояние у женщины может вызвать и сбой в работе щитовидной железы. Если она перешла в гипорежим, то обмен веществ, который контролируется в том числе этим органом, также будет замедляться. Итог — появление того самого симптома нехватки сил.