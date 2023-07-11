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Спутать невозможно: профессор назвала необычные признаки нехватки железа в организме

Симптомы анемии могут быть похожи на проявления многих других заболеваний. Но есть гарантированные и весьма необычные признаки нехватки железа в организме, спутать их с другими невозможно. О них рассказала врач-терапевт.

11 июля 2023
Спутать невозможно: профессор назвала необычные признаки нехватки железа в организме

Железодефицитная анемия — очень частый диагноз у женщин. Причем о серьезных проблемах многие даже не догадываются и узнают о них только после планового анализа крови, увидев сниженные показатели гемоглобина.

Один из самых частых симптомов анемии — чувство усталости, нехватка сил. Дело в том, что при выраженной нехватке гемоглобина телу недостает кислорода, и тогда организм включает режим экономии энергии. Правда, похожее состояние у женщины может вызвать и сбой в работе щитовидной железы. Если она перешла в гипорежим, то обмен веществ, который контролируется в том числе этим органом, также будет замедляться. Итог — появление того самого симптома нехватки сил.

Также усталость может быть вызвана недосыпом, хроническим стрессом, психологическими проблемами, неправильным образом жизни и так далее.

Врач, профессор Оксана Драпкина объяснила, по каким еще признакам — не самым очевидным — можно заподозрить нехватку железа в организме и провериться на анемию.

Терапия

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор

Нетипичные симптомы

«Признаками железодефицитной анемии может быть пристрастие к запахам лака, бензина, красок, ацетона, выхлопных газов автомобиля и/или желание съесть мел, глину, уголь, песок, сырые крупы», — рассказала в своем блоге в ТГ-канале врач, академик Оксана Драпкина.

Ранее профессор отмечала, что к основным симптомам этого заболевания кроме усталости относят также головокружение, бледность кожи и слизистых оболочек, раздражительность, учащенное сердцебиение, сухость кожи и ломкость волос и ногтей.

К слову, одышка — когда вы не можете быстро подняться по лестнице или пробежаться до отходящего автобуса — не только симптом патологий сердца, но и признак анемии. При этом заболевании количество поступающего в органы и ткани кислорода снижается, а чтобы компенсировать этот дефицит, организм наращивает частоту дыхания.

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«Железодефицитная анемия лечится включением в рацион продуктов, богатых железом (красное мясо, печень, яйца, зеленые листовые овощи), и продуктов, богатых витамином С (шиповник, сладкий перец, черная смородина, цитрусовые и т.д.), которые облегчают усвоение железа организмом», — объяснила Оксана Драпкина.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

Что делать при подозрении на анемию

«План обследования такой, — объяснила врач-гинеколог Екатерина Волкова. — Сначала надо сдать общий анализ крови. Далее узнать показатели уровней ферритина, железа, B12, фолиевой кислоты, гепсидина, сдать анализы на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4 свободные), а также копрограмму. Обязательно нужно получить консультацию гинеколога и гастроэнтеролога.

Назначать препараты железа при подозрении на анемию может только врач.

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О популярных препаратах железа

  • Препараты двухвалентного железа — быстро всасываются, усваиваются почти полностью. Но до трети пациентов не могут закончить курс, поскольку испытывают вздутие живота, тошноту, металлический привкус во рту.

  • Препараты трехвалентного железа — переходит в двухвалентное в присутствии окислителя (аскорбиновая кислота), а потом связывается с белком трансферритином, переносящим железо в органы и ткани. Путь усвоения сложнее, но более физиологичен, побочных эффектов меньше.

  • Липосомальное железо — это форма, где железо связано с белком. В таком состоянии оно переносится наиболее эффективно и не имеет побочных эффектов.

Автор текста:Анна Майская
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