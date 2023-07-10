- Это очень показательная история , — резюмирует Камиль Бахтияров. — Она учит нас быть бдительными, даже если миома маленькая. Да, в обычной ситуации такую миому можно было бы просто наблюдать. Но в этом случае из-за ее плохого расположения она принесла женщине очень нехорошие осложнения. Мой совет — ищите врачей, которые не отмахнутся от вас, а внимательно и комплексно рассмотрят вашу ситуацию.