Миома — это не рак, это доброкачественная опухоль, которая образуется в матке из мышечных клеток. Правда, этот диагноз сейчас ставят все большему числу женщин — причем, даже совсем молодым, говорят гинекологи.
Считается, если миома небольшая и не растет, трогать ее не надо — достаточно просто наблюдать. Операция не требуется. Но бывают и исключения. О случае из практики рассказал профессор, врач-гинеколог.
Врач акушер-гинеколог, хирург, профессор, доктор медицинских наук.Личный сайт
Терпела много лет
- В 2017 году у женщины обнаружили маленькую миому. Врачи никаких рекомендаций ей не дали, даже не сказали наблюдать миому по УЗИ, — рассказал о своей пациентке в
Причем, врачи, к которым женщина приходила с жалобами на потерю сил, говорили, что у нее скоро климакс, и так проявляются его предвестники, отмечает доктор.
- При плановом обследовании у женщины были выявлены очень низкие уровни гемоглобина, железа и ферритина, — продолжает профессор Бахтияров. — Знакомые посоветовали ей обратиться к гинекологу.
Это был не климакс
- Когда пациентка пришла ко мне на прием, мы сделали УЗИ. Да, узел действительно был небольшой — до 2 см, — рассказывает врач. — Но расположен он оказался крайне неудачно — из-за этого матка не могла нормально сокращаться, что и вызывало большую кровопотерю, и, как следствие — анемию.
Кстати, судя по УЗИ, в яичниках женщины было полно фолликулов, а значит, до климакса ей было еще далеко. Так что симптомы никак с ним связаны не были, уточнил врач.
Миому пациентке благополучно удалили. Сразу после операции состояние женщины и ее настроение заметно улучшились. Судя по анализам, которые она теперь сдает регулярно, нормализуется и уровень железа.
- Это очень показательная история, — резюмирует Камиль Бахтияров. — Она учит нас быть бдительными, даже если миома маленькая. Да, в обычной ситуации такую миому можно было бы просто наблюдать. Но в этом случае из-за ее плохого расположения она принесла женщине очень нехорошие осложнения. Мой совет — ищите врачей, которые не отмахнутся от вас, а внимательно и комплексно рассмотрят вашу ситуацию.
Избегайте стрессов
Врачи предупреждают — в целом на физическое здоровье женщины очень влияет ее душевное состояние. Стресс — это угроза очень серьезных нарушений в тонко настроенном организме.
Гинеколог Марина Учава рассказала, что из-за хронического стресса довольно быстро растут миоматозные узлы, так как на клетки миометрия воздействует адреналин и норадреналин. Клетки начинают очень быстро делиться. На фоне стресса хронические заболевания только прогрессируют. Это касается не только миомы матки, но и эндометриоза, и кист яичников.