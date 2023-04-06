Что может усиливать боль при месячных, объяснила гинеколог Вербовая

Мучиться от боли во время менструации — обычное дело, считают многие женщины. «Так уж природой задумано», — говорят они обреченно.
Но на самом деле причиной сильнейших болей могут быть серьезные патологии, о которых женщинам надо как минимум знать.
Гинеколог рассказала о причинах боли во время месячных и о том, что может ее усиливать.
Акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»
Не терпите боль!
«Удивительно, но во время сбора анамнеза на приеме каждая вторая женщина говорит про болезненные месячные. И, как ни странно, признается, что к врачу по этому поводу ни разу не обращалась», — рассказывает гинеколог Юлия Вербовая.
Женщины почему-то считают, что это нормально — мучиться раз в месяц от боли, причем иногда такой сильной, что нет возможности ходить на работу, выполнять домашние дела и даже встать с кровати.
«Большинство женщин готовы стойко терпеть боль, вместо того чтобы однажды разобраться в ситуации и наслаждаться жизнью. Но такое терпение нередко приводит к серьезным проблемам с женским здоровьем», — предупреждает врач.
Почему же так больно
«На медицинском языке болезненные месячные называются «дисменорея» или «альгодисменорея», — рассказывает Юлия Вербовая. — Боль может начинаться за 1-2 дня до месячных или во время них, затем постепенно утихает в течение 12-72 часов. По характеру она может быть тянущая, ноющая, схваткообразная, в нижней части живота, над лобком, может отдавать в поясницу и бедра.
Дисменорея бывает двух видов — первичная и вторичная.
«Первичная возникает без видимых причин, — объясняет гинеколог. — То есть, кроме самих болей, никаких заболеваний при осмотре и по результатам анализов и УЗИ врачи не находят. Часто так бывает у подростков, когда только устанавливается регулярный цикл.
Что усиливает боль во время месячных:
курение;
длительный стресс;
закрытость от социума;
психологическая неустойчивость.
«Помимо боли во время месячных у женщины могут проявляться излишняя раздражительность, сонливость или бессонница, непереносимость запахов, изменение вкуса, тошнота, рвота, озноб, жар, сухость во рту, отеки, частое мочеиспускание, вздутие кишечника, чувство онемения конечностей, головная боль, головокружение, обмороки», — рассказывает Юлия Вербовая.
Причины боли при месячных
Вторичная дисменорея может быть следствием конкретных заболеваний:
аденомиоз;
эндометриоз;
спаечный процесс в брюшной полости;
воспалительные заболевания;
нарушение оттока менструальной крови.
Диагностика зависит от конкретного заболевания, которое вызывает боли. Признаки патологии можно увидеть при осмотре, по УЗИ или МРТ (не всегда).
«Вторичная дисменорея чаще всего начинается в более взрослом возрасте, после 25 лет, — рассказывает Юлия Вербовая. — Боли могут возникать не только во время месячных, но и после них — в середине цикла, при половой жизни, посещении туалета. При этом они могут сопровождаться обильными менструациями или «прокравливаниями» во вторую половину цикла. Но при этом, как правило, у женщины нет тошноты, рвоты, диареи, головных болей.
Как уменьшить боль
Лечение первичной дисменореи:
грелка на живот;
йога, иглоукалывание, нейромиостимуляция, психотерапия;
диета, включающая витамины В, Е, Д, жирные кислоты, имбирь и исключающая жирное, острое, соленое;
препараты НПВС;
оральные контрацептивы (КОК) — самый эффективный вариант.
«А вот лечение вторичной дисменореи должно быть направлено на конкретное заболевание, которое вызывает боли (эндометриоз, воспаление, миома и т.д.). Поэтому для каждого случая — лечение свое, — объясняет Юлия Вербовая. — Наибольшую опасность для здоровья представляет эндометриоз, который, к сожалению, самая частая причина дисменореи. Вначале его можно лечить медикаментозно, но затем — только хирургически.