Что может усиливать боль при месячных, объяснила гинеколог Вербовая

Не терпите боль!

«Удивительно, но во время сбора анамнеза на приеме каждая вторая женщина говорит про болезненные месячные. И, как ни странно, признается, что к врачу по этому поводу ни разу не обращалась », — рассказывает гинеколог Юлия Вербовая.

Женщины почему-то считают, что это нормально — мучиться раз в месяц от боли, причем иногда такой сильной, что нет возможности ходить на работу, выполнять домашние дела и даже встать с кровати.

«Большинство женщин готовы стойко терпеть боль, вместо того чтобы однажды разобраться в ситуации и наслаждаться жизнью. Но такое терпение нередко приводит к серьезным проблемам с женским здоровьем», — предупреждает врач.