Идеальная чистота или гены родителей: из-за чего на самом деле мы страдаем от аллергии

По подсчетам ВОЗ, около 35% людей в мире страдают от аллергии, в России процент примерно такой же. Чаще всего наши соотечественники мучатся от аллергического ринита (27%) и конъюнктивита (16%), чуть реже — от атопического дерматита, восприимчивости к лекарствам, разным продуктам и укусам насекомых. О том, как и почему у людей возникает аллергия, виноваты ли в этом инфекции, генетические поломки или ошибки иммунитета, «Доктору Питеру» рассказал врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.
Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)Личный сайт
Стерильность — враг иммунитета
Еще в середине XX века врачи заметили, как быстро растет количество людей с разными проявлениями аллергии, в том числе с атопическим дерматитом — воспалением кожи с характерными зудящими высыпаниями. Тогда американский иммунолог Дэвид Страчан предположил: первопричина — в быстрых темпах урбанизации, изменении окружающей среды и диетических предпочтений. К тому же люди значительно реже своих предков контактируют с микроорганизмами: стерилизуют еду и дезинфицируют поверхности, применяют антибактериальные препараты в различных сферах жизни.
По мнению Дэвида Страчана, если в первые годы жизни ребенок недостаточно контактирует с микроорганизмами других людей и окружающей среды, его собственный микробиом истощается. Это, в свою очередь, ведет к неадекватному формированию иммунной системы, которая даже безобидные факторы — например, пыльцу растений, домашнюю пыль, шерсть животных, компоненты продуктов — воспринимает как опасные. Такая реакция ведет к формированию аллергических заболеваний.
Мы — жертвы гигиены
Эту первую теорию назвали гигиенической. Она стала популярной, но в широком обществе ее суть поняли неверно: стали пренебрегать личной гигиеной. Это привело к чрезвычайному росту болезней, передающихся через грязные руки, — от кишечных инфекций, гельминтозов и гепатита до гриппа и других ОРВИ. Сегодня гигиеническая теория считается устаревшей, хотя исследователи признают, что она стала основой для последующих научных изысканий.
Как срабатывает иммунитет
Однажды встретившись с инфекцией, организм вырабатывает против нее специфические белки — антитела. Если эта же инфекция снова проникает в организм, антитела включаются в работу и активируют ряд химических веществ, отвечающих за воспалительный ответ. Одно из таких веществ — гистамин. Он помогает расширить кровеносные сосуды и увеличить их проницаемость, чтобы антитела могли быстрее добраться к месту атаки инфекции. Например, из-за попадания вируса на слизистую оболочку носоглотки у человека краснеет горло, появляются насморк, першение.
У аллергиков иммунитет принимает безвредные в норме вещества (аллергены) за опасные и запускает механизм их ликвидации по принципу борьбы с инфекциями. Такая ошибочная реакция называется аберрантным иммунным ответом, она приводит к развитию респираторной или кожной аллергии. Почему у одних людей иммунитет ошибается, а у других нет — вопрос, который исследователи до сих пор активно изучают. Одна из теорий гласит, что такие ошибки закодированы в генах.
Что заложено в генах
Алгоритм работы иммунитета человека прописан в его генах. У некоторых людей в геноме могут быть варианты (мутации) генов, которые существенно повышают риск развития аллергических заболеваний. Над темой наследственной предрасположенности организма к аллергическим реакциям ученые работали еще с конца прошлого века. Например, в 1995 году открыли ген, влияющий на развитие аллергического ринита, а 2001-м — мутации, увеличивающие риск атопического дерматита, а в 2003-м — изменения генома, связанные с астмой.
Сегодня с помощью специальных тестов ДНК можно обнаружить у человека генетическую склонность к аллергии. Такие тесты могут проводить в раннем возрасте, что позволяет начать профилактику и постараться снизить риск развития тяжелых форм атопического дерматита, астмы или других аллергических заболеваний в будущем. Также можно предположить, что у ребенка возможна аллергия, если такая проблема есть у одного из родителей.
Мутации генов — еще не аллергия
Однако мутация в гене не означает, что аллергия обязательно разовьется. Без влияния определенных провоцирующих факторов извне склонность к аллергии может не проявиться вообще. Врачи выделяют большое количество факторов, которые могут способствовать развитию аллергии. Среди них заражение гельминтами, несбалансированный и однообразный рацион, некоторые лекарства (чаще всего это антибиотики, обезболивающие и антидепрессанты), частые укусы насекомых, постоянный контакт с животными, растительная косметика, хронический стресс.