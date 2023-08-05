Идеальная чистота или гены родителей: из-за чего на самом деле мы страдаем от аллергии

По подсчетам ВОЗ, около 35% людей в мире страдают от аллергии, в России процент примерно такой же. Чаще всего наши соотечественники мучатся от аллергического ринита (27%) и конъюнктивита (16%), чуть реже — от атопического дерматита, восприимчивости к лекарствам, разным продуктам и укусам насекомых. О том, как и почему у людей возникает аллергия, виноваты ли в этом инфекции, генетические поломки или ошибки иммунитета, «Доктору Питеру» рассказал врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.