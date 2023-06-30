Как вылечить аллергию на кошек, рассказала генетик Джемилева

«Не существует кошек, на которые бы не возникала аллергия в 100%, то есть совсем неалергенных пород нет. Это плохая новость. Но есть и хорошая: существуют гипоаллергенные породы. Все зависит от содержания белков Fel d 1 и Fel d 2 в эпидермисе питомца . Именно эти белки, а точнее, их концентрация в выделениях, слюне, эпидермисе животного определяют силу аллергической реакции. Большинство пациентов с аллергией на кошек имеют повышенный уровень иммуноглобулина IgE», — говорит Джемилева.