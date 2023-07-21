Инфекционный конъюнктивит или аллергический? 4 признака, как отличить один от другого

Однако возникать оно может по разным причинам — как из-за аллергической реакции, так и на фоне попадания в организм патогенных бактерий и вирусов. А знать, что именно спровоцировало воспаление слизистой глаз, важно, ведь от этого будет зависеть течение болезни и лечение в каждом конкретном случае.