Личный опыт: мужчина рассказал, как похудел на 50 кг, лишь немного изменив отношение к себе

Крис рассказал, какие три вещи он изменил в своем отношении к себе и жизни, чтобы похудеть и не набрать вес снова.

Я понял, что важно набраться терпения. Да, очень хочется увидеть крутые результаты и бросить все, если их нет. Но если стараться и быть более терпеливым, чем я даже мог себе представить, эффект точно будет. Терпеливым делают действия, а не мысли. Просто держитесь выбранного курса.

Я осознал, что самого себя надо прощать за ошибки. На пути похудения их будет очень много. Важно научиться сочувствовать самому себе, проявлять понимание и не бросать все на полпути, поняв вдруг, что ты все испортил и надо начинать чуть ли не с начала.