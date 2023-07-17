Личный опыт: мужчина рассказал, как похудел на 50 кг, лишь немного изменив отношение к себе

38-летний американец Крис Террелл из Арканзаса боролся с лишним весом всю жизнь. Ему не помогали ни диеты, ни тщательное составление рациона. Он смог похудеть, лишь когда отказался смотреть на стрелку весов, перестал считать калории и пересмотрел свои взгляды на жизнь.
Крис признался, что много лет бегал по кругу: худел и затем вновь набирал вес, еще больший.
«Похудев, я оставался тем же человеком, что и в самом начале пути, — и снова толстел. Я не решал основную проблему. Начинать надо было с себя, — рассказал
Точка отсчета
Крис смог пересмотреть свой образ жизни и отношение к себе после смерти отца в 2019 году. Трагедия стала отправной точкой для начала его кардинального преображения.
«Я задумался о том, как живу: все время сижу, мало двигаюсь, ем что попало, — рассказал мужчина. — Я начал плавать, три раза в неделю. Набрался решимости и сократил размер порции».
Крис признался, что не стал сильно ограничивать себя в еде, фанатично считать калории и не взвешивался по сто раз в день.
«Я ел, когда чувствовал голод, вставал на весы раз в месяц. Если вес не увеличивался, понимал: я иду в правильном направлении, — рассказал мужчина. — А еще я задумался о том, кем работаю и счастлив ли в личных отношениях. Ответ мне не понравился. Пришло решение все изменить».
За первые полгода Крис похудел на 13 кг, а потом сбросил еще почти 40.
Все в нашей голове
Крис рассказал, какие три вещи он изменил в своем отношении к себе и жизни, чтобы похудеть и не набрать вес снова.
Я понял, что важно набраться терпения. Да, очень хочется увидеть крутые результаты и бросить все, если их нет. Но если стараться и быть более терпеливым, чем я даже мог себе представить, эффект точно будет. Терпеливым делают действия, а не мысли. Просто держитесь выбранного курса.
Я осознал, что самого себя надо прощать за ошибки. На пути похудения их будет очень много. Важно научиться сочувствовать самому себе, проявлять понимание и не бросать все на полпути, поняв вдруг, что ты все испортил и надо начинать чуть ли не с начала.
Надо гнать прочь негативные мысли вроде: «У меня никогда не получится похудеть!», «Я толстяк, и это — навсегда!» Наши чувства и мысли неспособны предсказать будущее. Поэтому не верьте тому, что приходит вам в голову по поводу всех ваших попыток похудеть и их результатов. Надо стать более терпимым и снисходительным к самому себе.