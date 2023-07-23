80-летний лорд Уилсон дал 3 совета тем, кто хочет сохранить молодость тела и ума

Современная медицина может многое, и поэтому в благополучных регионах люди нередко стали жить до ста лет и даже дольше. Однако увы, человеческий мозг при этом остается на пике своей формы в пять раз меньше.
Доктор Майкл Мосли отмечает: такие параметры, как скорость обработки информации, навыки логического мышления и память находятся на максимуме приблизительно в районе 20 лет. После этого начинается постепенный спад. Хорошая новость в том, что подобного ухудшения современный человек вполне может избежать.
Как заявил специалист в своем тематическом подкасте, исследования ученых доказывают: изучение нового — самый эффективный способ сохранить остроту ума. Кроме того, обучение помогает ускорить обработку информации, укрепить память и прокачать логику.
На свой подкаст Мосли позвал «супердолгожителя» — 80-летнего лорда Ричарда Уилсона. Уилсон обладает мозгом, способности которого соответствуют куда более молодому возрасту. Мужчина рассказывает, что всегда был любознательным и старался постоянно учиться новому. По его словам, именно в этом кроется секрет долгожителей. Он советует всем людям старше 50-60 лет, которые хотят сохранить острый ум, беречь в себе желание учиться и узнавать новое.
Долгожитель рекомендует почаще удовлетворять свою любознательность и не упускать шанс узнать что-то новое для себя. Кроме того, Уилсон советует перестать говорить фразы в духе «Я слишком стар для этого». Не ищите оправданий и не думайте, что пожилой возраст — это причина для отказа от новых знаний и полезного опыта. Также Уилсон советует постоянно ставить перед собой новые задачи и вызовы, в том числе и очень трудные. Он сравнивает это со спортивными тренировками: в моменте физические нагрузки могут доставлять дискомфорт, однако, если стерпеть и проявить упорство, в итоге вы придете к отличному результату.
Доктор Мосли подчеркнул: любознательность и упорство перед лицом проблем — это качества, присущие всем супердолгожителям, сохранившим не только физическое здоровье, но и ум. Изучение новых языков или приобретение новых навыков поможет буквально омолодить мозг, пишет издание