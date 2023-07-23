80-летний лорд Уилсон дал 3 совета тем, кто хочет сохранить молодость тела и ума

Долгожитель рекомендует почаще удовлетворять свою любознательность и не упускать шанс узнать что-то новое для себя. Кроме того, Уилсон советует перестать говорить фразы в духе «Я слишком стар для этого». Не ищите оправданий и не думайте, что пожилой возраст — это причина для отказа от новых знаний и полезного опыта. Также Уилсон советует постоянно ставить перед собой новые задачи и вызовы, в том числе и очень трудные. Он сравнивает это со спортивными тренировками: в моменте физические нагрузки могут доставлять дискомфорт, однако, если стерпеть и проявить упорство, в итоге вы придете к отличному результату.