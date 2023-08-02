«Профессионально разрушаю семьи»: дневник сотрудника генетической лаборатории

Девушка под ником Aurinel работала в крупной генетической лаборатории в Петербурге. А сейчас она ведет дневник на портале Pikabu, где вспоминает свои непростые рабочие будни и общение с клиентками, пойманными на изменах. С разрешения автора «Доктор Питер» публикует отрывки из ее дневника.
«Основной спрос у нас был по тестам на отцовство, — рассказывает Aurinel. — Мои «любимые» клиенты всегда были из категории «поймите меня как женщина». Просьбы и вопросы от них были однотипные:
«Можно ли сделать положительный результат без исследования?» «Жалко вам, что ли?! Я же в суд с ним не пойду! У меня тут семья разваливается».
Отвечаю: ни одна лаборатория никогда не пойдет на такой риск. Во-первых, это чревато лишением лицензии. Оборудование лаборатории стоит слишком дорого, чтобы простаивать, да и доход от нее куда выше, чем взятки, которые постоянно предлагали. Чревато потерей репутации, лишением сертификации, лицензии для экспертов и другими юридическими проблемами.
Во-вторых, нам очень все равно на разрушающиеся семьи.
Мы не учувствуем в разрушении семей, мы показываем истину.
Ни один сотрудник лаборатории не держал ни одну из этих дам с любовником. Поэтому, когда меня спрашивали: «Чем на работе занимаешься?» — я отвечала: «Профессионально разрушаю семьи».
Однако в Интернете есть «образцы исследований», из которых мастера фотошопа могут сделать поддельное заключение. Обратите внимание: на настоящем исследовании всегда есть маркировка лаборатории, которая проводила исследование, и номер исследования — его всегда можно проверить на подлинность.
«Я многодетная мать, сделайте тест бесплатно!»
Да-да, «яжматери» повсюду… Мы рады вашей возможности размножаться, но не несем за это ответственности.
«Кто вам дал право без моего ведома делать тест на отцовство?! Сколько он вам заплатил за этот результат? Я на вас в суд подам. Вы сами будете моих детей содержать!»
Дорогие мужчины! Если вы официально отец ребенка (вписаны в свидетельство о рождении), у вас есть не только обязанности любить, содержать и т.д., но и права. И эти права равны материнским.
Отец может спокойно сделать тест ДНК без уведомления матери. Да, даже судебный — с юридической силой. Ни одна лаборатория не уведомляет матерей и других родственников об этом исследовании. И да, ни один суд не сможет обязать лабораторию содержать чьих-то детей. И содержать не ваших детей — тоже.
А если официально не отец? Тоже не проблема. Для проведения информационного теста документы вообще не нужны. Потребуются только два образца ДНК.
Между судебным и информационным тестом нет разницы по точности: все делается на одном и том же оборудовании, одними и теми же экспертами. Разница в заборе образца, оформлении результатов и требованиях к документам.
Для судебного теста забор образца производит сотрудник лаборатории или суда в присутствии свидетелей. Обязательно личное присутствие, если человек жив, а также наличие паспортов/свидетельств о рождении.
Для информационного теста образцы можно собрать самостоятельно. Исследование можно сделать анонимно. В суде такой тест не примут, но он может служить основанием для назначения судебной экспертизы.
За тестами на родство приходят в самых разных случаях. Часто обращаются бабушки, которые подозревают, что внук нагулян, — продолжает автор. — Самое интересное, что от дедушек за всю мою практику было всего пара обращений. Обращаются за тестом из-за дележки наследства с внезапными «родственниками».
Тесты на отцовство и материнство являются вариантами аутосомных тестов на родство (измерение аутосомных хромосом, одинаковых у мужских и женских организмов. — Прим. ред.). Эти исследования хорошо работают при самом близком варианте родства: родитель — ребенок. Но чем дальше друг от друга родственники по схеме родства, тем бесполезнее этот тест.
Существуют варианты исследования по Х и Y-хромосомам (половые хромосомы — Прим. ред.), а также МтДНК — митохондриальная ДНК, которая есть в срезанных волосах. Чтобы понять, какой из тестов будет более информативным в каждом отдельном случае, нужно понимать, откуда берется каждая из хромосом.
Один из самых запоминающихся случаев: дедушка хотел через тест со внуком выяснить, от него ли его дочь. Но посредники знатно накосячили и предложили сделать тест по Y-хромосоме, которая ни при каком раскладе не могла дать положительный результат, так как внук получил ее не от своей матери, а от отца.
Y-хромосома есть только у мужчин и передается только мужчинам. Она определяет пол ребенка. (Да-да, за пол ребенка вся ответственность на мужчине. Когда я разъясняла этот момент южным клиентам, которые жаловались на то, что жена не может родить мальчика, они очень сильно удивлялись и уходили в отрицание.)
Вот почему лаборатория не очень любит посредников и вот почему для исследования нужна схема родства, ведь будь на месте дочери сын — тест подошел бы как нельзя лучше».
Автор дневника рассказала, что образцы ДНК можно выделить из самых неожиданных бытовых предметов. В ход могут пойти даже одежда и ремешки от часов.
«Стандартный образец — соскоб со слизистой щеки. Его проще собирать и выделять ДНК, чем из всех остальных, — говорит Aurinel. — В нестандартных образцах вероятность выделения ДНК может варьироваться. Первая группа сложности: ногти, ушная сера, зубная щетка, волосы с корнем, сухая кровь (например, засохшее пятно), жевательная резинка, окурки, сперма, одежда, столовые приборы, детская соска, бритва. Вторая группа сложности: кости, зубы, гистологические кубы и стекла, одежда, ремешки от часов, образцы тканей, засохшая пуповина, жидкая кровь.
Тип образца не влияет на точность, но влияет на вероятность выделения генетического профиля, стоимость и срок исследования».
Но даже если обладатель ДНК абсолютно точно является родственником клиента, вы не увидите стопроцентного результата. Вероятность того же отцовства будет значиться как 99,9999%.
«Существует теоретическая вероятность существования генетического близнеца человека (да, даже если они не родственники), поэтому не принято ставить результат 100%, — объясняет Aurinel. — Но вы и сами понимаете, насколько ничтожна вероятность столкновения генетических близнецов в такой ситуации».