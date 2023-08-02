«Профессионально разрушаю семьи»: дневник сотрудника генетической лаборатории

Один из самых запоминающихся случаев: дедушка хотел через тест со внуком выяснить, от него ли его дочь. Но посредники знатно накосячили и предложили сделать тест по Y-хромосоме, которая ни при каком раскладе не могла дать положительный результат, так как внук получил ее не от своей матери, а от отца.