От цвета глаз до рисков слабоумия: что скрывает ДНК и как по ней определяют будущее

Каждый организм — от крошечной инфузории до огромного слона — содержит в себе молекулярную инструкцию для собственной сборки и эксплуатации — дезоксирибонуклеиновую кислоту, или ДНК. Она основа жизни на Земле, потому что несет в себе генетический код, в котором записана вся наследственная информация, например то, какой цвет глаз и волос будет у человека, будут ли шипы у розы или как бактерия станет заражать хозяина.