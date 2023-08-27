С возрастом многим людям становится сложнее следить за фигурой. Однако есть веские причины продолжать делать это. Ученые выяснили: набор даже пары лишних килограммов в возрасте 40–50 лет может увеличить риск уйти из жизни раньше времени почти на треть по сравнению с теми, кто остается стройным.
Люди, у которых есть проблемы с давлением, уровнем холестерина и сахара, а также те, кто имеет небольшой лишний вес, в среднем имеют на 30% больший риск умереть в более молодом возрасте. По мнению специалистов, эти факторы повышают вероятность столкнуться с сердечным приступом или инсультом в течение следующих 30 лет. Самое опасное — человек с подобными проблемами может в целом неплохо себя чувствовать, пока не станет слишком поздно.
Ученые планировали проверить, чаще ли умирают от болезней сердца и сосудов люди с бессимптомным диабетом, гипертонией и ожирением. Для этого они изучили около 34 000 человек в возрасте от 40 до 50 лет, которые прошли программу сердечно-сосудистого скрининга в Швеции в период с 1990 по 1999 год.
У каждого из участников исследования измеряли несколько параметров: рост, вес, кровяное давление, общий уровень холестерина, глюкозу в крови, а также окружность талии и бедер.
Кроме того, все добровольцы заполняли анкету и рассказывали о своем образе жизни, наличии у них диабета и болезней сердца, а также об уровне своего образования.
Ученые диагностировали у них метаболический синдром, если находили три и более симптомов. Среди них:
окружность талии 102 см для мужчин или 88 см для женщин;
показатель общего холестерина 6,1 ммоль/л или выше;
систолическое артериальное давление 130 мм рт. ст. или выше;
уровень глюкозы в плазме натощак 5,6 ммоль/л или выше.
Проверки показали, что 15% участников исследования попали под критерии метаболического синдрома. Авторы работы сравнили их со здоровой контрольной группой из 10 168 человек.
При оценке этих данных ученые также учитывали другие факторы: ИМТ, отсутствие или наличие в жизни спорта, условия жизни. В результате исследователи выяснили: у людей с этими диагнозами риск сердечного приступа в течение следующих 30 лет существенно выше.
26% испытуемых (1317 человек) из группы людей с метаболическим синдромом умерли, а в группе здоровых людей из жизни ушли 19% (1904 человека).
У них также на 35% чаще наблюдались несмертельные инфаркты и инсульты: 1645 (32%) по сравнению с 2321 (22%) в контрольной группе, пишет издание