Люди, у которых есть проблемы с давлением, уровнем холестерина и сахара, а также те, кто имеет небольшой лишний вес, в среднем имеют на 30% больший риск умереть в более молодом возрасте. По мнению специалистов, эти факторы повышают вероятность столкнуться с сердечным приступом или инсультом в течение следующих 30 лет. Самое опасное — человек с подобными проблемами может в целом неплохо себя чувствовать, пока не станет слишком поздно.