Но есть один серьезный аргумент против бодипозитива: а что происходит с нашим организмом, когда мы набираем избыточный вес? Сердечно-сосудистый хирург рассказал об удивительных фактах о наших сосудах и о том, что с ними происходит, если мы толстеем хотя бы на один килограмм.