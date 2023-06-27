Одна известная оперная певица однажды призналась: если я еще поправлюсь, то переживать не стану, просто куплю себе новое платье — размером побольше.
Эти речи вдохновляют людей с лишним весом принимать свое тело таким, какое оно есть, даже если его вес переваливает за центнер. «Хватит мучить себя, считать калории и страдать из-за лишних килограммов», — призывают психологи и выступают за право любого человека комфортно ощущать себя при любом внешнем виде.
Но есть один серьезный аргумент против бодипозитива: а что происходит с нашим организмом, когда мы набираем избыточный вес? Сердечно-сосудистый хирург рассказал об удивительных фактах о наших сосудах и о том, что с ними происходит, если мы толстеем хотя бы на один килограмм.
Сердечно-сосудистый хирург, флеболог, заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
Чем больше вес, тем больше сосудов
«Кровеносные сосуды — это эластичные трубчатые образования, проходящие по всему телу и обеспечивающие движение крови к органам, тканям и сердцу. Кровеносные сосуды имеют разную структуру, форму и объем, — объяснил „Доктору Питеру“ сосудистый хирург Виктор Балдин. — Общая длина кровеносной сети в организме человека составляет приблизительно 95-100 тысяч километров».
Количество крови зависит от массы тела и в среднем составляет 4,5-6 л, отмечает врач.
«При этом чем больше вес человека, тем длиннее и обширнее кровеносная сеть. На каждый дополнительный килограмм жира в организме создается 22 км новых сосудов, — говорит врач ФМБА. — Это не артерии и вены, а мелкие капилляры, которые накапливаются в жировых тканях».
Именно поэтому ожирение и считается одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, уточняет хирург.
«Сердечной мышце требуется больше усилий для того, чтобы прогнать кровь через большее количество сосудов, поэтому миокард быстрее изнашивается, что приводит к миокардиодистрофии (истончению мышечного слоя сердца) и другим патологиям», — говорит Виктор Балдин.
Как убрать лишнее
При похудении лишние сосуды самостоятельно ликвидируются организмом, поэтому человеку не потребуется внешняя помощь врачей для того, чтобы убрать капиллярную сетку, которая оплетала жировую ткань, отмечает сосудистый хирург.
«Безусловно, очень важно следить за индексом массы тела (ИМТ) и процентом жира в теле, — рассказывает врач ФМБА. — Ведь избыточный вес еще и провоцирует нарушения обмена веществ и соответствующие изменения в организме».
Как рассчитать ИМТ: вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Например, при росте 162 см и весе 72 кг ИМТ составит 27 (72/1,62х1,62).
А вот для определения процента жира в организме, в том числе и опасного висцерального, окружающего органы брюшной полости, надо обратиться к специалисту. Он проведет биоимпедансный анализ состава тела — это диагностический метод, позволяющий точно и безопасно оценить абсолютные и относительные значения таких параметров, как мышечная масса, жировая ткань и вода.
«Избавление от каждого лишнего килограмма жира позволит облегчить работу миокарда — сердечной мышцы, облегчит работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем», — резюмирует Виктор Балдин.