Вы точно так делаете: 6 привычек, из-за которых можно быстро набрать вес

Здоровое похудение — дело довольно длительное. А вот набрать вес мы можем сравнительно быстро, сами того не заметив. Порой для того, чтобы привести себя в форму, просто нужно пересмотреть свой образ жизни и избавиться от привычек, которые заставляют вас набирать вес.
Заказывать роллы и суши
Сами по себе суши не слишком калорийны: рис, рыба, лист нори и огурец — все это вряд ли заставит вас потолстеть, если знать меру. Правда, и надолго насытиться такой едой не выйдет. Однако в России роллы уже давно стали готовить немного иначе: добавляя майонезный соус, бекон, жирный сыр, копченую курицу и другие ингредиенты. И это еще полбеды. Обычно заказывать такие роллы выгоднее сразу огромным набором. Если вы привыкли заказывать суши и роллы каждый раз, когда не хотите готовить, или вообще пытаетесь с помощью этого блюда поднять себе настроение, то, возможно, вы рискуете в скором времени набрать вес.
Есть слишком мало
Чрезмерный дефицит калорий — классическая ошибка многих худеющих. В погоне за быстрым результатом можно переборщить. Тогда со временем ваш метаболизм замедлится, и тело привыкнет сжигать меньше калорий, чтобы компенсировать дефицит.
Не высыпаться
У современных людей хронически не хватает времени. Поэтому соблазн лечь попозже, чтобы успеть почитать или посмотреть любимый сериал, очень велик. Однако сон гораздо важнее для нашего здоровья, чем это кажется на первый взгляд. Кроме того, недосып заставляет нас есть больше. Люди, которые спят меньше 7 часов в сутки, в среднем переедают 385 ккал в день. Этого вполне может хватить для того, чтобы начать набирать вес.
Есть «полезные» продукты без меры
Вы можете думать, что толстеют только от фастфуда, чипсов и сладостей, однако на самом деле вес мы набираем из-за профицита калорий. В теории создать такой профицит можно и огурцами, если съесть их в слишком большом количестве. На практике, конечно, вряд ли вы пообедаете ведром огурцов, а вот пищей с полезными жирами можно наесть лишние килограммы довольно просто, если потреблять их без чувства меры. Например, орехи и авокадо — продукты хоть и весьма полезные, но довольно калорийные.
Питаться одними салатами
Овощи и фрукты очень полезны для вашего здоровья, но салат из одних только огурцов и помидоров едва ли вас насытит надолго. И в итоге велик риск сорваться на калорийные перекусы. Не забывайте добавлять в свои приемы пищи немного белка: это поможет добиться более продолжительного чувства насыщения.
Пропускать приемы пищи
Вы можете думать, что отказ от завтрака, обеда или ужина поможет вам сократить калорийность всего дневного рациона. Однако на самом деле, скорее всего, из-за такой уловки вы будете очень голодным и в итоге рискуете сильно переесть во время других приемов пищи. Поэтому лучше питаться умеренно весь день, пишет