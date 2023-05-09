Вы точно так делаете: 6 привычек, из-за которых можно быстро набрать вес

Сами по себе суши не слишком калорийны: рис, рыба, лист нори и огурец — все это вряд ли заставит вас потолстеть, если знать меру. Правда, и надолго насытиться такой едой не выйдет. Однако в России роллы уже давно стали готовить немного иначе: добавляя майонезный соус, бекон, жирный сыр, копченую курицу и другие ингредиенты. И это еще полбеды. Обычно заказывать такие роллы выгоднее сразу огромным набором. Если вы привыкли заказывать суши и роллы каждый раз, когда не хотите готовить, или вообще пытаетесь с помощью этого блюда поднять себе настроение, то, возможно, вы рискуете в скором времени набрать вес.