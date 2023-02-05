3 лайфхака, которые помогут проснуться рано утром в хорошем настроении

Во-вторых, попробуйте использовать световой будильник. Работает он так: прибор начинает излучать мягкий свет за 15-20 минут до пробуждения, тем самым постепенно выводит организм из состояния сна. За счет такой хитрости вы не испытаете стресс от резких звуков.

А вот ставить будильник на повтор очень опасно, говорят ученые из университета Нотр-Дам. Такая безобидная на первый взгляд привычка повышает вероятность столкнуться с болезнями сердечно-сосудистой системы и диабетом. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

В-третьих, ужинайте за 3-4 часа до того, как ляжете спать. Последний прием пищи должен быть легким, чтобы ЖКТ тоже отдыхал.

- Если человек поужинал легко, съел, например, отварное мясо, творог, фрукты, то к моменту пробуждения организм уже испытывает легкий голод, и это приводит к тому, что его гормональная система готова проснуться. Человек встает даже без будильника, потому что ему хочется есть, — объяснил Агапкин.