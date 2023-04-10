В Роспотребнадзоре назвали 5 заболеваний, при которых нельзя есть суши и роллы

Суши и роллы — блюда японской кухни, ставшие популярными во всем мире. Сейчас в каждом городе есть рестораны, кафе и продуктовые магазины, где их охотно готовят и продают.
Эти блюда и правда полезны: в них немало необходимых организму микроэлементов и витаминов. Прежде всего это:
кальций;
магний;
калий;
фосфор;
йод;
витамины группы А, В, К, С.
Если у вас нет никаких медицинских противопоказаний, то есть роллы раз в месяц или даже чуть чаще — совсем не плохая идея. Однако помните: при нарушении технологии приготовления суши и роллов и использовании некачественных или испорченных продуктов возникают риски: вы можете отравиться или же заразиться глистами. Поэтому тщательно выбирайте ресторан или службу доставки.
Некоторым людям все-таки придется отказаться даже от самого качественного продукта. И виной тому — определенные патологии. Так, вам точно не стоит есть или придется строго ограничить суши и роллы, если у вас есть в анамнезе:
сахарный диабет;
гастрит;
холецистит;
панкреатит;
патологии острых инфекционных заболеваний (например, сальмонеллез).
Если у вас есть какой-то из перечисленных диагнозов, обязательно посоветуйтесь с вашим лечащим врачом. Возможно, доктор запретит есть суши и роллы или же попросит их строго ограничить, заключили эксперты Роспотребнадзора.
Кстати
Наверняка вместе с роллами вы любите заказывать соевый соус. Он прекрасно сочетается с этими блюдами. Медики предупреждают: с ним тоже надо быть поосторожнее, ведь соевый соус можно назвать настоящей «натриевой бомбой».
Так, в одной столовой ложке соевого соуса содержится примерно 902 мг натрия. Это делает его продуктом с высоким содержанием соли, обеспечивающим 38% от рекомендуемой суточной нормы потребления. Считается, что взрослым надо есть не более 2 граммов натрия в день, что эквивалентно 5 граммам соли — чайная ложка без горки.
Когда человек потребляет слишком много соли, она в организме удерживает воду. У некоторых это может вызвать повышение артериального давления, дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Это чревато развитием опасных патологий, вплоть до инфаркта или инсульта.
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