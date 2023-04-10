Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

В Роспотребнадзоре назвали 5 заболеваний, при которых нельзя есть суши и роллы

По статистике, около 37% россиян заказывают роллы хотя бы раз в месяц — это вкусно, сытно и долго не надоедает. Однако некоторым все же придется отказаться от любимого блюда, говорят эксперты Роспотребнадзора.

10 апреля 2023
В Роспотребнадзоре назвали 5 заболеваний, при которых нельзя есть суши и роллы
Источник:
freepik

Суши и роллы — блюда японской кухни, ставшие популярными во всем мире. Сейчас в каждом городе есть рестораны, кафе и продуктовые магазины, где их охотно готовят и продают.

Эти блюда и правда полезны: в них немало необходимых организму микроэлементов и витаминов. Прежде всего это:

  • кальций;

  • магний;

  • калий;

  • фосфор;

  • йод;

  • витамины группы А, В, К, С.

Читайте также

Если у вас нет никаких медицинских противопоказаний, то есть роллы раз в месяц или даже чуть чаще — совсем не плохая идея. Однако помните: при нарушении технологии приготовления суши и роллов и использовании некачественных или испорченных продуктов возникают риски: вы можете отравиться или же заразиться глистами. Поэтому тщательно выбирайте ресторан или службу доставки.

Некоторым людям все-таки придется отказаться даже от самого качественного продукта. И виной тому — определенные патологии. Так, вам точно не стоит есть или придется строго ограничить суши и роллы, если у вас есть в анамнезе:

  • сахарный диабет;

  • гастрит;

  • холецистит;

  • панкреатит;

  • патологии острых инфекционных заболеваний (например, сальмонеллез).

Если у вас есть какой-то из перечисленных диагнозов, обязательно посоветуйтесь с вашим лечащим врачом. Возможно, доктор запретит есть суши и роллы или же попросит их строго ограничить, заключили эксперты Роспотребнадзора.

Читайте также

Кстати

Наверняка вместе с роллами вы любите заказывать соевый соус. Он прекрасно сочетается с этими блюдами. Медики предупреждают: с ним тоже надо быть поосторожнее, ведь соевый соус можно назвать настоящей «натриевой бомбой».

Так, в одной столовой ложке соевого соуса содержится примерно 902 мг натрия. Это делает его продуктом с высоким содержанием соли, обеспечивающим 38% от рекомендуемой суточной нормы потребления. Считается, что взрослым надо есть не более 2 граммов натрия в день, что эквивалентно 5 граммам соли — чайная ложка без горки.

Когда человек потребляет слишком много соли, она в организме удерживает воду. У некоторых это может вызвать повышение артериального давления, дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды. Это чревато развитием опасных патологий, вплоть до инфаркта или инсульта.

Где искать скрытую соль и как понять, что ее стало слишком много в вашем меню? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Правильное питание