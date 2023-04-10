В Роспотребнадзоре назвали 5 заболеваний, при которых нельзя есть суши и роллы

Если у вас нет никаких медицинских противопоказаний, то есть роллы раз в месяц или даже чуть чаще — совсем не плохая идея. Однако помните: при нарушении технологии приготовления суши и роллов и использовании некачественных или испорченных продуктов возникают риски: вы можете отравиться или же заразиться глистами. Поэтому тщательно выбирайте ресторан или службу доставки.

Некоторым людям все-таки придется отказаться даже от самого качественного продукта. И виной тому — определенные патологии. Так, вам точно не стоит есть или придется строго ограничить суши и роллы, если у вас есть в анамнезе:

сахарный диабет;

гастрит;

холецистит;

панкреатит;

патологии острых инфекционных заболеваний (например, сальмонеллез).

Если у вас есть какой-то из перечисленных диагнозов, обязательно посоветуйтесь с вашим лечащим врачом. Возможно, доктор запретит есть суши и роллы или же попросит их строго ограничить, заключили эксперты Роспотребнадзора.