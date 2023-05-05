Эти семь привычек помогут быстро добиться плоского живота после 50 лет

Не нужно постоянно складывать в уме цифры и переживать: а сколько же я сегодня съела? Диетологи говорят, что достаточно 7-14 дней, чтобы человек понял, сколько примерно калорий он употребляет в день. Чтобы похудеть, нужно снизить привычную норму лишь на 200-300 ккал. Это не так много, не стоит урезать свой рацион наполовину, а потом мучиться от чувства голода.