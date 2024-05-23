Исследование: постоянный прием рыбьего жира повышает риск инсульта у здоровых людей

Профессор биологии Анча Баранова прокомментировала исследование ученых о вреде рыбьего жира для здоровых людей и пользе его для больных: «Вообще-то здесь типичная ассоциация, а она в две стороны работает. Человек чувствует, что с ним что-то не то и решает что-нибудь предпринять, такого недорогого и точно полезного. В Англии выбор часто падает на рыбий жир. Дешево и сердитенько».