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Исследование: постоянный прием рыбьего жира повышает риск инсульта у здоровых людей

Рыбий жир как источник жирных кислот омега-3 часто рекомендуют для здоровья сердца и сосудов. Однако недавнее исследование ставит под сомнение эти рекомендации.

23 мая 20241
Исследование: постоянный прием рыбьего жира повышает риск инсульта у здоровых людей
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Одна из самых популярных добавок, которую советуют для долгой и здоровой жизни, — это рыбий жир. Считается, что жирные кислоты омега-3, входящие в его состав, полезны для сосудов, разжижают кровь и помогают снизить уровень холестерина.

Однако группа ученых из Китая, США, Великобритании и Дании ставит под большой вопрос пользу добавок рыбьего жира. Изучив более 400 000 взрослых британцев, треть из которых регулярно принимала добавки, они пришли к выводу, что эффект может быть неоднозначным.

«Для людей со здоровым сердечно-сосудистым профилем регулярное употребление добавок с рыбьим жиром в качестве первичной профилактики было связано с повышенным риском фибрилляции предсердий», — заявляют исследователи в статье, опубликованной в медицинском журнале BMJ Medicine. По их данным, риск развития фибрилляции предсердий повышался на 13%.

Кроме того, у здоровых людей при постоянном приеме рыбьего жира на 5% возрастал риск инсульта. А у женщин, которые вначале не имели проблем с сердцем, вероятность инсульта, инфаркта миокарда или сердечной недостаточности была выше на 6%, если они принимали добавки рыбьего жира.

Получается, что регулярное употребление рыбьего жира при здоровом сердце не только не уменьшает, но даже увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

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Но совсем иная картина наблюдалась среди пациентов, у которых уже были болезни сердца.

«Для участников с диагнозом „фибрилляция предсердий“ регулярное использование добавок с рыбьим жиром в качестве вторичной профилактики имело защитный эффект или не влияло на переход от фибрилляции предсердий к серьезным неблагоприятным сердечно-сосудистым событиям», — говорят ученые.

Так, при приеме добавок риск развития фибрилляции предсердий до инфаркта снижался у сердечников на 15%, а вероятность смерти от сердечной недостаточности была меньше на 9%.

Эксперты, не участвовавшие в исследовании, объясняют такие побочные эффекты высокими дозами рыбьего жира. К сожалению, авторы работы не уточняли, сколько конкретно рыбьего жира принимали добровольцы.

«Доза 1 г в день и ниже не связана со значимым увеличением частоты фибрилляции предсердий. Но дозы более 1 г в день демонстрируют существенное, почти на 50%, увеличение риска фибрилляции предсердий», — говорит доктор Джоанн Мэнсон, руководитель отдела профилактической медицины Гарвардской медицинской школы, которая участвовала в другом подобном исследовании.

Причина в том, что жирные кислоты омега-3 в рыбьем жире могут влиять на электрические ритмы сердца, в том числе на биение верхних камер предсердий. Поэтому ассоциация американских кардиологов не рекомендует принимать добавки с рыбьим жиром для профилактики сердечных болезней. По их мнению, для здоровья сердца достаточно сбалансированного питания с добавлением рыбы один-два раза в неделю. Кроме того, важны регулярные физические упражнения, достаточное количество сна и минимум стресса.

К тому же добавки омега-3 имеют свой список противопоказаний. Подробнее об этом читайте здесь.

Анча Баранова
Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

Профессор биологии Анча Баранова прокомментировала исследование ученых о вреде рыбьего жира для здоровых людей и пользе его для больных: «Вообще-то здесь типичная ассоциация, а она в две стороны работает. Человек чувствует, что с ним что-то не то и решает что-нибудь предпринять, такого недорогого и точно полезного. В Англии выбор часто падает на рыбий жир. Дешево и сердитенько».

К тому же по словам биолога, некачественные добавки могут содержать ртуть и прогорклые жиры. И это также не идет на пользу организму.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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