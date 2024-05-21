Профессор Бокерия разъяснила, почему из-за проблем с позвоночником скачет давление

Во втором случае с жалобами на высокое давление обратился 60-летний мужчина. В анамнезе не было ни болезней сердца, ни диабета. Однако давление скакало до 180/120. Но были и другие жалобы: боль и скованность в шее, головокружение, учащенное сердцебиение. И снова рентген и МРТ показали, что проблема с шейным отделом позвоночника. Пациенту провели операцию, и давление пришло в норму, прием лекарств ему больше не требовался.