Есть и исследования, авторы которых задались целью сравнить количество омеги-3 жирных кислот в дикой и выращенной рыбе. Американские ученые пришли к следующему выводу: в филе рыбы с фермы оказалось даже больше омеги-3, чем в рыбе, выращенной в дикой природе, однако разница была не такой заметной. Их австралийские коллеги также выяснили, что в выращенной рыбе немного больше омеги-3. А вот в Шотландии врачи зафиксировали падение уровня омеги в период с 2006 по 2015 год из-за изменений в кормлении рыбы. Однако в выращенном лососе все еще больше жирных кислот. Солидарны с ними и исследователи из Норвегии.