О пользе омеги-3 сказано уже многое. Эта жирная кислота нужна для нормальной работы нервной и иммунной систем, она влияет на свертываемость крови, сокращение и расслабление стенок артерий. Искать ее нужно в первую очередь в жирной рыбе.
И вот тут начинаются дискуссии: а в какой рыбе будет больше пользы — в той, что вырастили искусственно, или всю жизнь прожившей в диких условиях? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, зачем подводным обитателям вообще нужна омега-3. Об этом в своем блоге
Врач-диетолог, научный журналист
Бурлаков подчеркивает: сама по себе рыба не синтезирует жирную кислоту. Омега-3 появляется от микроводорослей. Рыбы питаются фитопланктоном, который ест водоросли, и благодаря этому вещество накапливается в теле морских и речных обитателей.
Рыбам омега-3 и омега-6 жирные кислоты нужны для клеточных мембран и синтеза новых клеток. Кроме того, эти вещества важны для развития и работы их нервной и репродуктивной систем, барьерной функции кишечника и иммунитета.
А если тот же лосось или тунец получает слишком мало кислот, ему требуется больше корма — шансы на выживаемость падают. Этот факт, например, негативно влияет на заработок людей, решивших разводить рыбу на продажу.
Поэтому омега-3 в первую очередь нужна самой рыбе. В руководстве по питанию и кормлению выращиваемых рыб и креветок ООН говорится: морские обитатели, которые получают слишком мало жирных кислот, начинают медленно расти, плохо перерабатывают пищу, отличаются низкой выживаемостью.
Поэтому в рыбных хозяйствах используют разные способы удовлетворить потребность лососей и форели в жирных кислотах. Им выращивают специальные микроводоросли, используют криль и ракообразных для корма.
Есть и исследования, авторы которых задались целью сравнить количество омеги-3 жирных кислот в дикой и выращенной рыбе.
Важно понимать: жирные кислоты омега-3 не появляются в рыбе только для человека — эти вещества необходимы ей самой. Если лосось вырос до состояния, которое позволило ему попасть к вам в тарелку, значит, в нем уже точно есть омега-3. Поэтому можно просто есть рыбу и не задумываться над тем, какое точное количество полезных веществ в ней есть — этот показатель все равно может меняться.