Диетолог Афинская рассказала, какие яблоки полезнее для фигуры, сердца и кишечника

Яблоко — один из самых популярных фруктов, который можно найти в магазинах в любое время года. Если вы включите этот продукт в свой ежедневный рацион, то точно поможете здоровью, говорит эксперт.
9 мая 20244
Яблоки часто недооценивают, очень уж они привычны для нас. Однако пока вы тратите кучу денег на авокадо и другие заморские фрукты и игнорируете яблоки, вы лишаете себя прекрасного продукта для полезного перекуса.
Этот продукт обязательно должен быть в рационе как взрослых, так и детей. Пользу яблок для здоровья уже не раз доказывали ученые.
Лиза Афинская
Медицина
Диетолог, член Американской профессиональной ассоциации диетологии и питания
«Здоровое питание — это не только про фигуру. В первую очередь оно важно для вашего организма и хорошего самочувствия! Чтобы вы чувствовали себя энергичнее, кожа была чистой, кишечник работал как часы, а жизнь была длиннее», — говорит эксперт.
Снижают риск развития заболеваний сердца и сосудов. Ученые проводили исследование, в котором добровольцы съедали по два яблока в день. В итоге у них через два месяца значительно снизился уровень холестерина в крови.
Защищают от сахарного диабета. Это происходит благодаря антиоксидантному эффекту флавоноидов в яблоках. Например, в крупном исследовании те, кто съедал одно яблоко в день или больше, снизили риск развития диабета второго типа на 28%.
Снижают риск развития некоторых видов рака. В яблоках содержатся фитохимические вещества, которые обладают антиоксидантным действием. Это и помогает защитить клетки от окислительного стресса — доказано наукой.
Безусловно, все яблоки принесут пользу здоровью. Но если вы умеете их правильно выбирать, то эти шансы значительно увеличиваются. Вот несколько секретов от диетолога:
Выбирайте яблоки меньшего размера. Маленькие плоды, диаметром около 5 см, могут содержать больше полезных фитохимических веществ, чем крупные. Да, они довольно терпкие, но все равно вкусные!
Обращайте внимание на сорт. Некоторые содержат больше фитохимических веществ, например «Ред Делишес», «Старкинг», «Джонаголд», «Фуджи», «Хани Крисп», «Кортланд», «Харалсон», «Озарк Голд», «Либерти», «Норзерн Спай».
Среди красных яблок лучше выбирать те, которые имеют красный цвет со всех сторон. Это признак того, что во время роста на яблоки попадало много солнечного света. Это повышает содержание фитохимических веществ в плодах.
Не очищайте яблоки от кожуры! Именно в ней содержится больше всего клетчатки и флавоноидов. Поэтому смотрите, чтобы плоды были целые.
И последняя важная деталь: яблоки лучше всего хранить в холодильнике. Так они не испортятся. По некоторым оценкам, хранение в холоде продлевает жизнь яблоку до 10 раз, нежели при комнатной температуре! Лучше всего хранить их в выдвижных ящиках в нижней части холодильника.