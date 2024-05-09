Диетолог Афинская рассказала, какие яблоки полезнее для фигуры, сердца и кишечника

И последняя важная деталь: яблоки лучше всего хранить в холодильнике. Так они не испортятся. По некоторым оценкам, хранение в холоде продлевает жизнь яблоку до 10 раз, нежели при комнатной температуре! Лучше всего хранить их в выдвижных ящиках в нижней части холодильника.