И рыбку съесть, и в платье влезть: можно ли худеющим сельдь, скумбрию и лосося

Многочисленные исследования подтверждают, что включение жирной рыбы в рацион питания способствует снижению веса и уменьшению жировой прослойки. Одно из них было приведено в журнале Nutrition & Metabolism и показало, что участники, которые употребляли жирную рыбу дважды в неделю в течение 16 недель, потеряли в среднем на 3,4 кг больше, чем те, кто ее не употреблял. А анализ данных 17 исследований, опубликованный в журнале Obesity, продемонстрировал, что замена 150 г красного мяса в день на 150 г жирной рыбы приводила к потере веса в среднем на 0,88 кг за 4 недели.