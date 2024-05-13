«Дружить лучше на равных позициях, — подтверждает Виктория. — В такой ситуации нужно внимательно следить, чтобы каждый из друзей вносил свой вклад . Вначале один покупает билеты на самолет или в театр, а потом другой; если подруга посидела с вашим сыном, то в следующий раз возьмите ее дочь на прогулку в парк».