Считается, что самая крепкая дружба зарождается в детстве и проходит с нами через всю жизнь. Но бывает и так, что люди находят родную душу уже в зрелом возрасте. А с теми, кого считали буквально второй семьей, отношения просто угасают.
Чтобы понять, почему так происходит, во-первых, надо знать, кого в принципе можно называть другом. В этом убедилась экзистенциальный психотерапевт Виктория Дубинская, проведя исследование, участникам которого задали всего два вопроса: есть ли у них друзья и к кому они обратятся, если понадобится помощь.
Психолог, преподаватель психологии, супервизор, экзистенциальный психотерапевт, гештальт-терапевт, руководитель Творческого объединения психологов, автор книгЛичный сайт
«На первый вопрос почти все ответили утвердительно, — говорит Виктория. — А вот второй заставил задуматься. Оказалось, что многим в трудных ситуациях неловко обращаться к друзьям. Например, с просьбой дать денег взаймы или помочь с переездом они, скорее, обратятся к ближайшим родственникам».
Своим исследованием эксперт подтверждает простую истину: друзей могут быть один-два человека, остальные приятели. Но мы часто путаем эти понятия, записывая в друзья тех, с кем просто есть общие интересы или к кому хорошо относимся.
«Но для настоящей дружбы этого недостаточно, она требует эмоционального обмена на самом глубоком уровне», — подчеркивает психолог.
При этом многим, особенно тем, кто успел обмануться в дружбе, кажется, что им больше не надо никаких друзей. Важнее найти любимого человека. Однако одно без другого невозможно.
«Если вы никогда не дружили, совместная жизнь с партнером может оказаться для вас такой же сложной, как высшая математика для первоклассника», — уверена Виктория Дубинская.
Настоящая дружба, по мнению эксперта, должна пройти ряд уровней близости: знакомство, ощущение «единой волны», нарастание доверия, возможность поговорить о личном и наконец — преданность друг другу. Преданность Виктория вообще называет центром дружбы, когда мы чувствуем, насколько нам дорог человек и на что мы готовы ради него.
Но, с другой стороны, в тупик заходят даже такие дружеские отношения. В итоге люди только с грустью вспоминают, какими были друзьями, плохо понимая, почему отношения распались. Виктория Дубинская назвала три главных триггера.
«Мне не хватает времени на дружбу»
Для многих дефицит времени становится непреодолимой проблемой, а без общения дружеские отношения разрушаются. Вы видитесь все реже, встречаясь, все чаще заглядываете в смартфоны, а обсудить что-то личное по видеосвязи не получается. Но ведь отношения живут встречами.
«Встречайтесь дома или в любимых уединенных местах. Не спешите: вначале поговорите о разном и лишь потом переходите к чувствительным, болезненным темам, которые хочется обсудить с другом», — предлагает решение проблемы эксперт.
«Я готов помогать другу, а он мне — нет»
В норме баланс в дружеских отношениях строится по принципу «ты мне, я тебе». Но бывает так, что кому-то его вклад в отношения видится большим, а вклад друга — нулевым. Возникает ощущение, что вас использовали.
«Дружить лучше на равных позициях, — подтверждает Виктория. — В такой ситуации нужно внимательно следить, чтобы каждый из друзей вносил свой вклад. Вначале один покупает билеты на самолет или в театр, а потом другой; если подруга посидела с вашим сыном, то в следующий раз возьмите ее дочь на прогулку в парк».
«Друг меня часто подкалывает»
Одно дело, когда отношения изначально строятся на ироничных перепалках. Для этого, конечно, должны в первую очередь совпасть чувство юмора и любовь к такой манере общения. Но если друг начал вас довольно обидно подкалывать, то, возможно, вы сами его чем-то обидели, а он не может это откровенно сказать.
Психолог советует самому начать этот разговор и спросить друга, почему он перешел к недобрым шуткам. Возможно, он или она расскажет вам что-то, о чем вы даже не догадывались. И все мирно разрешится.