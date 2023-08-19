Битва мнений: существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Объясняют психологи

Есть вопросы, споры по поводу которых не утихают уже не один десяток лет. Например, дружба между мужчиной и женщиной. Одни считают, что это абсолютно нормально, другие уверены: люди противоположного пола не могут общаться без романтического интереса. Однозначно ответить на этот вопрос не получится, поэтому «Доктор Питер» попросил психологов изложить свои точки зрения на эту тему.
Для начала имеет смысл определиться с понятием дружбы. Общение в рамках одной компании, общие интересы, теплое и достаточно близкое взаимодействие коллег — все это, скорее, приятельство. И в этом формате — приятелей и просто хороших знакомых — гендер действительно не важен. Мужчина и женщина могут тесно и часто общаться, проводить весело время — и не быть в отношениях.
А дружба — это связь между двумя личностями, основанная не на необходимости или точках соприкосновения. Это бескорыстные отношения двух человек, которые друг друга ценят как личностей. Это постоянное поддержание связи, участие в жизни друг друга. И вот тут как раз возникает заминка.
Дело в том, что гендерная идентичность, хотим мы этого или нет, играет важнейшую роль в межличностных отношениях. Женщина, взаимодействуя с мужчиной, в первую очередь видит в нем мужчину, точно так же, как и мужчина изначально воспринимает женщину как женщину. И в этом огромная разница: такую модель трудно назвать дружбой в полном смысле этого слова. И вот почему.
Что нужно, чтобы мужчина и женщина могли в полной мере именно дружить? Чтобы никто из них не привлекал другого сексуально, чтобы оба не рассматривали даже теоретический вариант интимной связи, в идеале — не нравились друг другу физически, чтобы каждый из них был достаточно удовлетворен в сфере личных отношений и «сыт» в сексуальном плане, чтобы у них были точки соприкосновения в виде общих интересов — причина дружить.
А теперь представьте, что такие же требования мы бы предъявляли другу своего пола! Мы не выбираем себе друзей одного с нами гендера по принципу привлекательности и исключая возможность развития отношений.
В любом случае исключения есть из любого правила, и стоит рассматривать каждые конкретные взаимоотношения. Самое важное — быть честным с собой. Если этот человек вам импонирует, дорог и близок и вы искренни в своих чувствах и намерениях — дружите и наслаждайтесь этим, и не важно, мужчина это или женщина.
Психолог
На данную тему проведено множество исследований, однако единого ответа для всех на этот вопрос нет. Одни считают, что дружба между мужчиной и женщиной возможна и даже может быть взаимно выгодной, другие исследования указывают на возможные опасности, связанные с подобными отношениями. В любом случае важно, чтобы обе стороны ясно определили свои ожидания и границы, чтобы избежать недоразумений и конфликтов.
Чем может осложниться дружба с противоположным полом? Страстью, если природное влечение возьмет верх над разумом. Если оба друга вкладываются в отношения одинаково — проблем нет. Но если один начинает давать больше — возникают трудности. Один может ждать от друга взаимности, второй — страдать от того, что не может дать больше в ответ.
Впрочем, такие проблемы возможны и в однополой дружбе. Однако в случае общения мужчины и женщины может появиться еще и сексуальный подтекст: когда один из партнеров хочет вывести отношения на новый уровень, а другой к этому не готов.
Но если оба партнера готовы к этому, то тут могут завязаться очень крепкие любовные отношения, подкрепленные общностью интересов и крепкой дружбой.
Мы все имеем разный взгляд на мир, имеем разные характеры, ценности и жизненный опыт. Поэтому не можем прийти к общему мнению по данному вопросу. Кто-то с детства был окружен вниманием противоположного пола и может расценивать улыбку как флирт и легко переведет дружеские отношения в любовные. А кто-то, наоборот, был обделен вниманием и расценит ту же улыбку как дружескую благосклонность и будет дорожить этой дружбой, подавляя другие влечения. Это лишь два из множества возможных взглядов на данную ситуацию. Однако многие склонны судить о других по себе и не принимать чужую точку зрения.
Часто за дружбой с противоположным полом скрывается реализация определенных потребностей, которые не могут быть удовлетворены в имеющемся окружении. Например, если человек состоит в браке, то появление подобной дружбы может быть поводом поработать над отношениями внутри семьи. Нельзя просто запретить подобную дружбу, надо выявить и компенсировать реализуемую в этой дружбе потребность.
В заключение выражу свою точку зрения: если встретятся два человека противоположного пола, сексуально непривлекательных друг для друга, имеющих общие интересы и потребности, то между ними вполне может завязаться дружба.
Психолог, коуч, сертифицированный бизнес-тренер, наставник Высшей школы НЛП
Есть несколько важных факторов, которые влияют на то, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной конкретно для вас.
Стереотипы и культурные ожидания. В различных культурах существуют определенные нормы и ожидания относительно того, как должны взаимодействовать мужчины и женщины. Это может создавать давление и влиять на то, как люди изначально интерпретируют свои отношения.
Индивидуальные различия. Каждый человек уникален, и его отношения могут иметь свои особенности. Индивидуальные различия играют значительную роль в возможности дружбы между полами. Некоторые люди могут легко разделять интересы, уважать границы и находить общий язык с представителями другого пола, не испытывая при этом романтических чувств.
Эмоциональный интеллект. Важный аспект в дружбе между мужчиной и женщиной — эмоциональный интеллект. Человек, который умеет четко понимать и управлять своими эмоциями, а также понимать эмоции других, может строить здоровые и долгосрочные отношения на основе дружбы. Это включает в себя умение слушать, поддерживать и понимать друг друга без скрытых мотивов.
Контекст и обстоятельства. Например, если два человека работают вместе над проектом, имеют общие интересы или хобби, их дружба может базироваться на общих целях, а не на романтическом интересе. В таких случаях очень важно, чтобы между друзьями были взаимное уважение и доверие.
Самоидентификация и привлекательность. Самоидентификация также играет роль. Люди, которые видят себя в первую очередь как друзей, могут строить более прочные дружеские связи, даже если между ними был романтический интерес в прошлом. Однако также важно учитывать, что фактор привлекательности может оказывать влияние на то, как люди воспринимают друг друга.
Дружба между полами возможна, но она требует взаимопонимания, уважения и четкости в общении. Важно видеть в друге прежде всего личность, с которой можно делить интересы, радости и трудности жизни, независимо от пола.