Битва мнений: существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Объясняют психологи

Мы все имеем разный взгляд на мир, имеем разные характеры, ценности и жизненный опыт. Поэтому не можем прийти к общему мнению по данному вопросу. Кто-то с детства был окружен вниманием противоположного пола и может расценивать улыбку как флирт и легко переведет дружеские отношения в любовные. А кто-то, наоборот, был обделен вниманием и расценит ту же улыбку как дружескую благосклонность и будет дорожить этой дружбой, подавляя другие влечения. Это лишь два из множества возможных взглядов на данную ситуацию. Однако многие склонны судить о других по себе и не принимать чужую точку зрения.